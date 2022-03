Sociedad Los casinos en línea mejoran sus servicios al cliente Escucha la noticia Más opciones para bonos, ampliación de fórmulas de pago y nuevas formas de participación Una de las principales características de los servicios que se prestan por internet es la actualización constante de los mismos, y así, los casinos on line, que cada vez crecen más como alternativa de ocio, implementan continuamente mejoras para los clientes, que unas veces tienen que ver con las condiciones del juego, y otras con nuevas posibilidades de diversión. Una de las propuestas que atraen a más personas para acercarse por primera vez son los bonos de casinos en línea, y el motivo es que, más allá de que son un incentivo para probar suerte, para lo que sirven a los principiantes es para aprender cómo funciona el juego sin que eso le cueste ni un céntimo. En ese sentido es conveniente recordar que lo normal es que te exijan llevar al menos un mes registrado para poder beneficiarte de los bonos, pero como hemos indicado, cumplido ese trámite, servirán para compensar en algo las pérdidas que hayamos podido tener por nuestra inicial falta de pericia. La diversidad es mucha, tanta, que también hay casinos en los que no resulta imprescindible tener depósito previo para poder jugar, aunque del mismo modo lo más probable es que debas estar inscrito al menos un mes para disfrutar de ellos. En este caso basta con que te registres, des los datos que te piden en la ficha, y listo… ya puedes jugar, aunque para los bonos tendrás que esperar. En ocasiones, también puedes jugar gratis en la versión demo de algunos de estos juegos, pero con dinero falso, que no es lo mismo, claro, pero te ayuda a conocer la mecánica para cuando des el paso. En este caso, con un bono de casino sin depósito estamos jugando con dinero de bono, que podemos liberar y convertir en dinero real, de forma totalmente gratuita. Otro detalle a tener en cuenta es que no todos los juegos de un mismo casino admiten el uso de los bonos, por lo que es conveniente que revises bien este detalle para no llevarte ninguna sorpresa. La pregunta de por qué ya no hay bonos de bienvenida como hace unos años, tiene una explicación, y es que así se evita un acceso compulsivo al juego. Hay que tener en cuenta que la legislación sobre el juego en general, y sobre las plataformas que lo desarrollan on line, es muy estricta, porque el objetivo debe ser siempre el disfrute, el ocio, el pasar un buen rato con la adrenalina activada, pero nada más. Por eso es muy importante acceder a estos casinos cuando se tiene la garantía de que están registrados y cumplen la normativa de la Dirección General correspondiente, porque eso es un respaldo a nuestros derechos como usuarios. Por último, hay otra forma de iniciarse en los casinos on line de un modo entretenido, y son las máquinas tragaperras, a las que se denominan slots, y en las que a modo de recibimiento te suelen dar “giros” o “tiradas” gratis. El juego on line es una buena forma de pasar el tiempo siempre que sea solo eso, un entretenimiento. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)