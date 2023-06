Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El PP no ha aprendido del PSOE

jueves 15 de junio de 2023 , 05:00h

"Quien no conoce la historia está condenado a repetirla", decía el filósofo George Santayana. Parece que el PP no ha leído mucho a este autor, ni a otros que han advertido de los peligros cometer los mismos errores que otros, confiando en que eso jamás les ocurriría a ellos, porque son más listos que nadie. El PSOE ya lo hizo con Podemos, y ahora sufre las consecuencias de tener en el gobierno a un socio que le hace la vida imposible, que le chantajea con sus exigencias y que le resta credibilidad ante la opinión pública.

El PP, en lugar de aprender de los errores ajenos, ha decidido imitarlos. Ha pactado con Vox en varias comunidades autónomas, sin tener en cuenta las implicaciones que eso tiene para su imagen, su programa y su futuro. Ha preferido el poder a corto plazo que la coherencia a largo plazo.

Podríamos entrar a valorar las propuestas de Vox, pero antes hay que decir que el principal argumento del PP contra el PSOE, de Alberto Núñez Feijóo contra Pedro Sánchez, se ha venido abajo. A ver ahora como siguen acusando a Sánchez de haber mentido con aquello de no pactar con Podemos, si el propio Feijóo afirmó que no lo haría con Vox, a ver cómo le recuerdan a Sánchez que llamó populistas de izquierdas a Podemos, cuando Feijóo llamó ultraderecha a Vox.

¿Qué dirá ahora el PP cuando Vox le pida medidas que están fuera del ideario popular o directamente en contra de éste? ¿Qué dirá cuando Vox le exija derogar leyes que el PP apoyó o impulsó en su día? ¿Qué dirá cuando Vox le reclame más protagonismo y más influencia en las decisiones? ¿Se plegará el PP a todo como ha hecho el PSOE con Podemos? ¿Acabará el PP como el PSOE?

Y no solo eso. ¿Qué dirán los votantes del PP cuando vean que su partido se convierte en un títere de Vox, como el PSOE lo ha sido de Podemos? ¿Qué dirán cuando vean que su partido ha renunciado a la moderación, la centralidad y el sentido común, como el PP asegura que ha ocurrido con el PSOE? ¿Qué dirán cuando vean que su partido ha perdido su identidad y su personalidad, como cuando ahora alertan de que el PSOE actual es un engendro distinto al que precedió al “zapaterismo”? ¿Seguirán confiando en él o buscarán otras opciones?

El PP no ha aprendido del PSOE, y puede que Vox tampoco haya aprendido de Podemos. Podemos surgió como una alternativa al bipartidismo, pero su inexperiencia y su soberbia, su chulería y su extremismo, es decir, la negación al adversario político del mero derecho a existir, les hizo caer a medida que iban implicándose en la gestión institucional.

Vox pretende ser una alternativa al PP, pero puede acabar siendo un lastre para él, y por tanto, para ambos. Podemos se ha desgastado y ha perdido apoyos por su alianza con el PSOE. Vox puede correr la misma suerte por su alianza con el PP.

Pero todo esto podría ser anecdótico, si no fuese porque lo grave es que la precipitación en los pactos PP-Vox, unido a la descomposición de la izquierda del PSOE, lo que ha provocado es que el centro político que se estaba configurando en el entorno del PP pendule hacia el PSOE en buena medida, que también recogerá parte de su izquierda desencantada, y todo para evitar que la ultraderecha pueda entrar en un gobierno con Feijóo de presidente.

Si el PP ha ido subiendo ha sido por su moderación, por su centralidad, y esa va a ser imposible cuando los gobiernos en los que está entrando Vox nos regalen titulares de los que ya viene dando en Castilla y La Mancha, o el propio acuerdo en la Comunidad Valencia, resuelto en cinco líneas sin sentido ni contenido.

Pero también habrá que imaginar cómo se las arreglará Feijóo cuando tenga en el gobierno a alguien como Pablo Iglesias, pero del otro lado, que hará cuando Santiago Abascal le reclame medidas que están fuera del ideario del PP o directamente en contra de éste. ¿Se plegará Feijóo a todo como ha hecho Sánchez con Podemos? ¿Acabará el PP como el PSOE? ¿Le acabará saliendo a Vox un mirlo blanco como a Podemos le salió Más País y ahora Sumar? ¿O sencillamente y gracias a estas precipitaciones, el PP y Vox seguirán chupando banquillo en la oposición otros cuatro años?

El PP no ha aprendido del PSOE, y puede que lo pague caro. Como dijo Cervantes en El Quijote: "No hay peor sordo que el que no quiere oír".