Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Los cortos alternativos conquistan al público en el desierto de Tabernas domingo 30 de octubre de 2022 , 18:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La segunda sesión de cortometrajes tendrá lugar este lunes con la proyección de la sección oficial a competición de AWFF Cortometrajistas de diferentes puntos de España, también del extranjero, y como no, almerienses, han mostrado hoy sus obras dentro de la sección especial Outlaw. Una nueva categoría que da cabida a las creaciones de directores y productores de corte más independiente que navegan en los márgenes del género. Catorce obras de corta duración, algunas de ellas rodadas en el desierto de Tabernas, que han conquistado al público en el poblado Fort Bravo Texas Hollywood. A esta sección paralela se suman las obras a competición internacional, nueve cortometrajes que se podrán ver este lunes en el teatro de Tabernas. En total, 23 cortos de diferentes puntos del mundo como Reino Unido, Brasil, Holanda, Italia, Noruega, Estados Unidos, Canadá y España. El poblado del Oeste Fort Bravo Texas Hollywood ha sido el escenario principal de Almería Western Film Festival durante su tercera jornada donde se han llevado a cabo otras actividades como el show wéstern, la exposición de fotografía de Alex Rivera y la presentación del libro ‘La mano del muerto: distopía, volumen II’. Cuatro de los siete autores de esta obra del blog El Quinto Libro, editado por Círculo Rojo, han presentado esta antología de relatos ambientados en el más oscuro, violento y sinuoso salvaje Oeste. Siete historias unidas únicamente por la suerte de una partida de póker que probablemente ninguno quiso jugar. Esta tarde continúan las proyecciones de sección de largometrajes protagonizada por la aclamada ‘As bestas’ que será presentada por el compositor Oliver Arson. La película de Rodrigo Sorogoyen, un thriller de autor rodado en espacios rurales de El Bierzo y Galicia está protagonizado por Marina Foïs y Luis Zahera, entre otros, a los que acompañan actores no profesionales. El filme que ha tenido acogida en otros festivales nacionales se estrenará en salas el próximo 11 de noviembre. Cierra la sección oficial ‘Domingo y la niebla’ de Ariel Escalante, la película que representará a Costa Rica en los Premios Óscar. El compositor Alberto Torres introducirá esta obra que ha tenido una exitosa participación en el Festival de Cannes. La fragilidad masculina o las relaciones familiares rotas se mezclan con la magia y lo sobrenatural a través de la niebla. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

