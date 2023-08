Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Los detalles del rescate de una mujer que cayó por un barranco con su coche en Purchena Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por martes 08 de agosto de 2023 , 14:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local, los Bomberos y los Servicios Sanitarios, auxilió ayer a una mujer que quedó atrapada en su vehículo tras caer por un barranco de unos 30 metros de altura en la carretera A-334, a la altura del municipio almeriense de Purchena. Según informó la Comandancia de Almería en un comunicado, el accidente se produjo sobre las 13:30 horas, cuando el Centro de Mando y Control de la Guardia Civil recibió el aviso de que un coche se había salido de la vía y había caído por un desnivel muy escarpado y con mucha vegetación. Los agentes se desplazaron al lugar del suceso y comprobaron que en el interior del vehículo había una mujer que no podía salir por sus propios medios. Debido a la dificultad del terreno, tuvieron que abrirse paso con herramientas agrícolas como hachas y azadas para llegar hasta el coche. Una vez allí, asistieron a la accidentada desde una ventanilla, tratando de tranquilizarla hasta que llegaron los bomberos, que procedieron a su excarcelación. Posteriormente, fue trasladada por los servicios sanitarios al Hospital Comarcal de Baza (Granada). Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.