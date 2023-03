Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar Los ejidenses disponen hasta el 15 de marzo para domiciliar el pago del IBI lunes 06 de marzo de 2023 , 13:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Y poder beneficiarse del fraccionamiento en tres plazos El calendario del contribuyente para el ejercicio 2023 aprobado por la Junta de Gobierno Local introdujo una importante mejora respecto a años anteriores al aprobarse el fraccionamiento en tres plazos del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana para aquellos contribuyentes que ya tengan domiciliado el pago de este tributo o que procedan a su domiciliación antes del 15 de marzo de 2023. El concejal de Hacienda, José Francisco Rivera, ha señalado que esta iniciativa “contribuye a relajar la presión en las economías familiares al diferir el pago del principal tributo local, permitiendo su pago más cómodamente”. La medida viene a mejorar la adoptada en 2018 cuando se estableció el pago del IBI Urbano en dos plazos; ahora se incrementa a tres plazos, y los pagos se realizarán en los meses de abril, julio y septiembre. La domiciliación del impuesto puede realizarse, de forma rápida y sencilla, a través del trámite específico disponible en la oficina virtual del ayuntamiento, debiendo aportar un certificado de titularidad de la cuenta bancaria donde se desee domiciliar o bien sin certificado de titularidad si se desea realizar en una de las cuentas bancarias que ya estén vinculadas a otras domiciliaciones. También se puede realizar el trámite de forma presencial en las oficinas de la Recaudación Municipal sitas en calle Almirante, 9, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, debiendo aportarse la misma documentación. El edil ha recordado que “esta iniciativa es una mejora más en materia tributaria que viene a sumarse a las ya puestas en marcha a lo largo de estos mandatos como la concesión de bonificaciones en determinados tributos de forma indefinida evitando trámites burocráticos a todos los vecinos”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

