Capital Los entornos del Parque de Los Pinos y la Iglesia del Alquián serán mejorados en octubre jueves 26 de agosto de 2021 , 16:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, anuncia también obras ya aprobadas en las calles Lepanto, Noria y Castillo para la sustitución de las redes de abastecimiento y pavimentación La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha fechado para el mes de octubre el inicio de las obras de urbanización del entorno del Parque de Los Pinos y de remodelación integral del entorno de la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, en El Alquián, con una inversión de casi dos millones de euros financiadas a través de fondos FEDER, en un 80%, y por la Diputación Provincial, en un 20%, en el marco de la Estrategia DUSI. Dos importantes obras que vendrán a sumarse a otras actuaciones que el Ayuntamiento de Almería ha venido realizando en El Alquián, “uno de los barrios en los que más se ha invertido y seguiremos haciendo en esta corporación”, como ha subrayado la edil popular. En este sentido, ha recordado actuaciones tan importantes como la mejora de los accesos al barrio, tanto por la zona de la Guardería (acceso norte), a través de la carretera de El Alquián a Viator, como por la zona del Grupo Caparrós (Carretera Níjar-La Cañada) o mediante la construcción de una rotonda, eliminando el cruce en forma de ‘T’ existente en la AL-3113, vía que conecta Costacabana con El Toyo. Inversiones también que se han producido en materia de mantenimiento, con 400.000 euros destinados en los últimos dos años al asfaltado de vías, más de 40.000 m2, y el arreglo de acerado. Inversión municipal que también ha llegado en forma de dotaciones, con mejoras en los equipamientos deportivos o la reconversión de 120 metros cuadrados de solar en una nueva zona de juegos infantiles (Plaza Amadeus Mozart), inaugurada este año. Ha querido recordar igualmente en el repaso y debate a la situación del barrio que se ha producido hoy en el Pleno, a propósito de la moción presentada por Ciudadanos reclamando un Plan Integral para la zona, las inversiones también realizadas en caminos rurales, con el asfaltado de viales como el camino de 'Los Juanorros', y que continuará con otras actuaciones sobre el Camino Balsa de las Piedras (La Cañada-Alquián) o en El Cañillo . Plan de acción En este contexto, Martínez Labella ha propuesto la elaboración de un plan de acción con enfoque integral, atendiendo coordinadamente a actuaciones de infraestructura, medioambiente, aspectos económicos y sociales para la revitalización del barrio de El Alquián, incluyendo el análisis y valoración económica para dotar a la playa de todos los servicios básicos, incluida la mejora de los accesos. Un plan que, como ha avanzado, “está ya en fase de redacción, prácticamente ultimado, en colaboración con la Diputación de Almería”, en el que quedan incluidas las actuaciones hoy anunciadas en el marco de la estrategia DUSI-Bajo Andarax, además de otras líneas de actuación que comprenden aspectos relacionados con movilidad, mejora de espacios públicos, accesibilidad a viviendas, en concreto sobre las viviendas de Costa Bella, empleo, programas sociales e incentivos comerciales, entre otras. Mejora redes abastecimiento También en el transcurso del Pleno celebrado hoy, la concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, ha anunciado la ejecución de obras de infraestructura y renovación de redes de abastecimiento en el entorno, entre otras, de las calles Noria, Lepanto y Castillo, afectadas por averías en las canalizaciones de agua que abastecen a las viviendas en esta zona. Obras que, como ha apuntado, “están identificadas con esa necesidad y, por eso, a mediados de este año se iniciaba el procedimiento para acometer la sustitución de las redes de abastecimiento hasta que el pasado 24 de julio se firma el último paso previo a poder acometerlas”. Respondía así Cobos a la moción presentada en este sentido por el grupo municipal socialista, lamentando que “sea una reclamación con cumplimiento anticipado”, recordando que la aprobación del expediente para la ejecución de las obras “tiene fecha 26 de julio, cuando la presentación de la moción la hace el Psoe este mismo mes de agosto. Una llamada hubiera bastado para conocer la realidad de este proyecto, con el que se dará respuesta a la demanda de los vecinos”, ha apuntado. Mociones Entre las mociones aprobadas hoy destacar la propuesta de instalación de infraestructuras de sombraje y protección solar en plazas y calles, línea en la que está trabajando el Ayuntamiento, como ha apuntado el concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, recordando la preferencia municipal para dotar de sombra con vegetación y arbolado “allí donde es posible, como ha sucedido en la remodelación de calles que se ha realizado en calle Pósito, San Leonardo o calle Santiago, entre otras. Junto a ello el Ayuntamiento ya viene trabajando en estudios técnicos y económicos que permita dotar de sombra aquellas calles en las que sea posible la instalación de estas estructuras, en colaboración con hosteleros y comerciantes”, ha apuntado.

Subida de la luz Aprobada también la moción que insta a actualizar el bono social de electricidad, la concejala de Familia, Igualdad de Oportunidades y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha recordado “los meses y meses de incremento imparable en el precio de la luz, afectando especialmente a las familias y a los consumidores más vulnerables”. Reprochando, en este sentido, la actuación del Gobierno del Partido socialista, ha subrayado la atención que sobre las familias más vulnerables que no pueden hacer frente a pago de la luz, viene prestando el Ayuntamiento. Así, se ha referido a las continuas reuniones celebradas “con los vecinos, con las asociaciones y sus representantes, haciéndoles llegar la información sobre el bono social para que llegue a todas las familias. Hemos hecho unas campañas potentes, y por supuesto hemos reforzado ésta información por medio de nuestros servicios sociales. Nos hemos preocupado para que las familias paguen lo menos posible y no pararemos de ayudar a los vecinos”, ha explicado. En este contexto, ha venido a recordar las mociones presentadas para actuar y bajar el precio de la luz, actuando sobre determinados impuestos, “rechazadas por el grupo municipal socialista, votando que no. Un no a ayudar al que menos tiene; un no a bajar el recibo de la luz, sólo porque lo proponía el partido popular. Les importa más sus siglas que lo que necesiten los almerienses”, ha apuntado. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.