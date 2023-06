Síganos en Telegram: Gratis e inmediato ANDALUCÍA Los estudiantes andaluces, los mejores de España para entrar en la universidad Lola Benavides x lolabenavidesnoticiasdealmeriacom/13/13/31 Por facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los alumnos andaluces destacan en la PEvAU con la nota media más alta del país y excelentes resultados en distintas materias. La consejera de Universidad valora el esfuerzo y preparación de los jóvenes, felicitando al profesorado y familias. La PEvAU se celebrará del 13 al 15 de junio con una única propuesta de examen. Según los datos publicados por el Ministerio de Universidades, los alumnos andaluces que se presentaron el año pasado a la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU) obtuvieron la nota media más alta del país, un 7,8 sobre 10. Además, fueron los segundos con mejor expediente de bachillerato, con un 8,2, y los cuartos con más sobresalientes en esta etapa educativa. Los andaluces también destacaron por sus resultados en las distintas materias de la PEvAU, siendo los primeros en Artes Escénicas y Economía de la Empresa, los terceros en Historia de España y los cuartos en Latín y Matemáticas aplicadas a Ciencias Sociales. La consejera de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, María José Carrillo, ha valorado estos datos como "un reflejo del esfuerzo y la preparación de nuestros jóvenes, que han demostrado su capacidad para afrontar con éxito el reto de acceder a la educación superior". Asimismo, ha felicitado al profesorado y a las familias por su apoyo y su implicación en el proceso educativo. La PEvAU de este año se celebrará en Andalucía del 13 al 15 de junio, con una única propuesta de examen que incluirá más preguntas para adaptarse a los contenidos de cada asignatura. Los estudiantes podrán elegir entre dos fases: la de Acceso, que es obligatoria y consta de cuatro materias; y la de Admisión, que es voluntaria y permite subir nota con hasta cuatro asignaturas más. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

