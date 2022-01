Economía Ampliar Los hosteleros consideran “desproporcionada” la subida de la cuota de autónomos jueves 27 de enero de 2022 , 14:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Esta medida tendrá consecuencias también para los trabajadores que dependen de los autónomos.

Esta medida va en la dirección contraria a la que están tomando otros países de nuestro entorno, como el caso de Francia donde no se paga cuota el primer año, o el Reino Unido o Alemania que se paga según los ingresos. Incluso en otros como Italia, Portugal, Dinamarca, Suecia o Bélgica, directamente no se paga cuota de autónomos.

Los autónomos generan riqueza, emprendimiento y empleo. Además, en muchas ocasiones, son el germen de la creación de empresas. Esta subida en la cuota supone, al sumar los incrementos de las bases y los tipos de cotización de los últimos años, que los autónomos con rendimientos de 1300€ pasaría a pagar de cuota ya el año que viene de 351€, 60 más que este año, y en 2024, 413€, lo mismo que aquellos cuyos rendimientos sean de más de 4000€. Un autónomo que gane 4.500€ en el año 2024 pagará 2.200€ de cotización anual, según la propuesta de Ministerio, un 8,5% menos y un autónomo que gane 15.600€ en el año 2024 pagará 4.968€ de cotización, un 40% más. Consideramos completamente desproporcionada esta subida, especialmente teniendo en cuenta lo poco que baja para los que menos facturan.

Tras estos casi dos años de pandemia, es injustificable esta subida de la cuota a los autónomos, que sin duda podrá tener consecuencias también para los trabajadores por cuenta ajena que dependen de ellos.

Esta decisión del gobierno afectará profundamente a la hostelería, que cuenta con más de 319.000 trabajadores autónomos de los 3,3 millones de autónomos totales. Por tanto, supone un duro revés para un sector que ya viene pagando las consecuencias de la pandemia con las restricciones y la falta de ayudas directas que no han llegado en gran medida a los hosteleros. HOSTELERÍA DE ESPAÑA, de la que ASHAL es miembro, ha mostrado su rechazo a la subida del pago de la cuota de cotización a autónomos que el gobierno ha establecido para los Presupuestos Generales del Estado de 2022 y que supondrá una subida anual que para algunos pequeños empresarios y autónomos puede hasta triplicar la cuota actual.Esta medida va en la dirección contraria a la que están tomando otros países de nuestro entorno, como el caso de Francia donde no se paga cuota el primer año, o el Reino Unido o Alemania que se paga según los ingresos. Incluso en otros como Italia, Portugal, Dinamarca, Suecia o Bélgica, directamente no se paga cuota de autónomos.Los autónomos generan riqueza, emprendimiento y empleo. Además, en muchas ocasiones, son el germen de la creación de empresas. Esta subida en la cuota supone, al sumar los incrementos de las bases y los tipos de cotización de los últimos años, que los autónomos con rendimientos de 1300€ pasaría a pagar de cuota ya el año que viene de 351€, 60 más que este año, y en 2024, 413€, lo mismo que aquellos cuyos rendimientos sean de más de 4000€. Un autónomo que gane 4.500€ en el año 2024 pagará 2.200€ de cotización anual, según la propuesta de Ministerio, un 8,5% menos y un autónomo que gane 15.600€ en el año 2024 pagará 4.968€ de cotización, un 40% más. Consideramos completamente desproporcionada esta subida, especialmente teniendo en cuenta lo poco que baja para los que menos facturan.Tras estos casi dos años de pandemia, es injustificable esta subida de la cuota a los autónomos, que sin duda podrá tener consecuencias también para los trabajadores por cuenta ajena que dependen de ellos.Esta decisión del gobierno afectará profundamente a la hostelería, que cuenta con más de 319.000 trabajadores autónomos de los 3,3 millones de autónomos totales. Por tanto, supone un duro revés para un sector que ya viene pagando las consecuencias de la pandemia con las restricciones y la falta de ayudas directas que no han llegado en gran medida a los hosteleros. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.