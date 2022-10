Es una información de noticiasdealmeria.com OTRAS NOTICIAS Ampliar Los jugadores de lotería celebran esta increíble novedad Escucha la noticia España es desde los inicios del juego un país aficionado a la lotería en todas sus variantes. Desde aquellos primeros boletos promovidos a finales del siglo XVIII, los españoles han confiado su suerte y fortuna a la lotería año tras año. De hecho, actualmente los consumidores cuentan con amplia oferta de billetes que pertenecen a juegos distintos tanto diarios como semanales, además de los sorteos especiales de las fechas más relevantes como Navidad o el día de San José. Da igual cuál sea el acontecimiento subyacente, el éxito de ventas está asegurado. Sin embargo, no todo es alegría cuando la suerte nos sonríe y nos agracia con uno de los premios. El fisco, siempre atento a los movimientos económicos de sus súbditos, también mete sus narices en el dinero que uno recoge por ganar la lotería, quedándose hasta un 20 % de las ganancias. Es cierto que no en todos los premios es necesario rendir cuentas ante la Agencia Tributaria, pero basta con igualar o superar los 40.000 € para que al menos unos 8.000 € del total sean para el Estado. Por la misma regla de tres, si nos hiciésemos con un premio de 400.000 € como el Gordo de Navidad, Hacienda se quedaría con la friolera de 72.000 €. No es oro todo lo que reluce. En 2019, la Agencia Tributaria recaudó a través del impuesto a los premio de lotería un total de 700 millones de euros, que se dice pronto. Incluso cuando antes el mínimo por el que se debía abonar impuestos era de 20.000 € y ahora de 40.000, el ingreso de Hacienda por este concepto ha seguido creciendo. Por suerte para los seguidores más fieles y pertinaces de la lotería, ya existe la forma para cobrar íntegramente la cantidad total del premio. Laguinda La aparición de aplicaciones móviles destinadas al juego online ha traído consigo el desarrollo de apps de lotería. Comprar Lotería de Navidad online ya es una realidad gracias a aplicaciones como Laguinda, aunque a decir verdad, no todas ofrecen el servicio imprescindible que sí presta este software a sus usuarios. A través de un seguro creado por la propia aplicación, cobrar íntegramente el premio de la lotería es posible. Basta con pagar los céntimos de coste para tener asegurada la cifra total, una nimiedad frente a las posibilidades de ganancia que supone. Esta aplicación para comprar Lotería de Navidad (y cualquier otro boleto) cobra un plus mínimo en concepto de seguro del billete, seguro que devolverá al usuario premiado los impuestos pagados a Hacienda cuando el montante supera los 40.000 €. Si hemos adquirido la lotería a través de Laguinda y el billete está premiado con 400.000 €, esos 72.000 € que pagaremos en concepto de impuestos nos serán devueltos por el propio seguro de la aplicación, respaldado por AXA seguros y Kutxabank. Nosotros sólo tendremos que encargarnos de cobrar nuestro premio. Los precios para asegurar cada boleto en Laguinda son estos: 0,15 € La Bonoloto, 0,25 € La Primitiva, 0,50 € el Euromillón y 3 € la Lotería de Navidad. ¿Cómo se aseguran los billetes? Además del servicio que Laguinda presta a los compradores de lotería con su seguro, el proceso es de lo más sencillo y permite disfrutar de la protección también a quienes no compran el billete a través de la aplicación. En el caso de que poseamos un billete físico y queramos asegurarlo, tendremos que escanearlo y subirlo a la aplicación siguiendo una serie de pasos que Laguinda explica con claridad. Después de eso basta con pagar el coste del seguro y el proceso está completado. En caso de que el billete se haya adquirido a través de la propia aplicación, basta con comprarlo. En el apartado de “Mis billetes” podremos encontrarlo y visualizarlo, desde donde se desplegará la opción de “Asegurar”. Sin más, todo estará listo para recibir nuestro premio al completo. ¿Es legal este procedimiento? Para quienes desconfían de si realmente este método es efectivo y está permitido, es preciso aclarar que el proyecto de Laguinda cuenta con el visto bueno del Ministerio de Economía e Industria. Después de todo, Hacienda reclama únicamente su impuesto, pero no exige un pagador en concreto, por lo que el seguro de la aplicación puede afrontar el porcentaje a favor del ganador sin ningún tipo de inconveniente. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)