El PP lamenta que el PSOE no quiera mejorar la bonificación a las familias de alumnos de 0 a 3 años

lunes 17 de octubre de 2022 , 13:35h

noticiasdealmeria.com El parlamentario andaluz del Partido Popular de Almería, Juan José Salvador, ha destacado hoy que mientras el PP sigue trabajando para avanzar en la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil entre 0 y 3 años tal y como prometió en campaña electoral Juanma Moreno, el PSOE una vez más pone “palos en las ruedas” a las familias con niños de esta edad al oponerse en el Parlamento Andaluz a mejorar la bonificación que reciben y enrocarse en crear nuevas plazas a pesar de que existen plazas vacantes.

Según explica Juan José Salvador, el PP ha llevado recientemente al Parlamento una Proposición No de Ley en la que se solicitaba que se aumentaran las bonificaciones para que puedan acceder a ellas más familias. Sin embargo, el PSOE se ha abstenido a esta iniciativa porque su intención es crear nuevas plazas con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resilencia de la UE, pese a que hay un 20% de plazas vacantes.

“Casi el 50% de las familias que acceden a una plaza no tiene bonificación de la totalidad del importe y tienen que sufragar la diferencia lo que puede ser un gasto excesivo para muchas familias de clase media y trabajadora. Por ello lo ideal es aumentar la bonificación para las familias, lo que supondría un respiro para los padres con niños de 0 a 3 años y además garantizaría el empleo existente en el sector porque las familias podrían llevar sin problema a sus hijos a la guardería y no tendrían que renunciar a ello por tener que pagar una cantidad a la que no pueden hacer frente mensualmente”, manifiesta.

El parlamentario del PP recuerda que fueron muchas las escuelas infantiles que acudieron a la llamada que les hizo la Administración socialista para poder ofertar plazas de 0 a 3 años en sus centros y critica que ahora, el mismo partido político que las llamó, el PSOE, pretenda desde el Gobierno de España dejarlas de lado y crear nuevas plazas que podrían dejar en la calle a miles de profesionales, fundamentalmente a mujeres emprendedoras que han asegurado este servicio público todos estos años.

Por otra parte el parlamentario del PP subraya que desde que Juanma Moreno llegó al Gobierno Andaluz la Junta de Andalucía ha apoyado la Educación Infantil aumentando la inversión por alumnado en un 15%, inversión que llevaba una década congelada por el anterior gobierno socialista y que ponía en una difícil situación la red de escuelas infantiles, y por tanto, la prestación de este servicio público con la debida calidad.