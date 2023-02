Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Los mejores quesos españoles en la Plaza Vieja viernes 24 de febrero de 2023 , 17:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Economía y Contratación, Carlos Sánchez, ha presentado esta mañana la VIII Feria del Queso Artesano que reúne a 17 maestros queseros La Plaza Vieja acoge desde hoy viernes hasta el próximo domingo los mejores quesos de toda España en el marco de la celebración de la VIII Feria del Queso Artesano. Un total de 17 maestros queseros, provenientes de toda la geografía nacional, exponen estos días sus manjares más preciados. El concejal de Economía y de Contratación, Carlos Sánchez, ha inaugurado esta Feria acompañado por la organizadora del evento, Yolanda Robles, y de Francisco Ruiz, representante del Instituto Andaluz de Investigación y Fomento Agraria, Pesquera Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA). Sánchez ha reconocido que “esta feria se ha convertido en una cita ineludible para los amantes de este bien culinario, reuniendo un buen número de premios nacionales e incluso internacionales, lo que la convierte en un auténtico escaparate”. “Podremos degustar quesos de Cantabria, Castilla-La Mancha, Murcia, Asturias, País Vasco, Extremadura y de Andalucía”, ha explicado el concejal, animando a los almerienses a visitar estos días la Plaza Vieja, donde han quedado emplazados los stands de esta feria. Junto a representantes de firmas almerienses, como ‘La Caña de Andalucía’ de Alboloduy”, esta edición reúne también participantes empresas llegadas de Jaén, como ‘Quesos y Besos’, Medalla de Andalucía de este año 2023. Y entre sus productos, ‘Olavidia’, mejor queso del mundo del año 2021, de entre una selección de más de 4.000 productos. Como en las ediciones anteriores, ha finalizado Sánchez, “el Ayuntamiento apoya la iniciativa que pone en valor nuestra gastronomía”, reconociendo en esta nueva iniciativa “un reclamo turístico para la ciudad durante el fin de semana”. Por su parte, la organizadora del evento, Yolanda Robles, ha asegurado que “tenemos quesos con premios importantes, pero también quiero recordar que son pequeñísimos artesanos, casi de los más pequeños de España”. De hecho, ha añadido, “se mueven por muy pocas ferias porque no tienen más producción, pero a Almería acuden cada año con muchísimas ganas y así me lo hacen saber”. Por último, el técnico de IFAPA, Francisco Ruiz, ha declarado que “IFAPA tiene una vinculación muy grande con el sector lácteo de Andalucía ya que hemos formado a más del 90% de los maestros queseros andaluces”. Andalucía, ha recordado, “es una comunidad muy importante sobre todo en cuanto a su leche de cabra, aunque también hay magníficos quesos de oveja y de vaca”. En el acto de presentación han participado profesores y alumnos de hostelería del IES Almeraya, que son el futuro para que la gastronomía sea un referente y un reclamo turístico en la ciudad. Precisamente Francisco Ruiz ha sido el encargado de realizar una cata de quesos. “Se trata de una línea de investigación, que venimos siguiendo desde hace cinco años, en los que vemos las posibilidades de maridar los distintos quesos andaluces con los diferentes vinos, mieles, cervezas y aceites de denominaciones de origen”. Ruiz ha explicado a todos los alumnos las principales características de estos quesos y, acto seguido, ha tenido lugar una cata con todos ellos. La Feria del Queso se celebrará hasta este domingo desde las 10:30 de la mañana hasta las 22:00 horas, aproximadamente, de forma ininterrumpida cada jornada. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

