Los pantanos de Almería aumentan en 5 hectómetros por las lluvias Más de 120 litros de lluvia por metro cuadrado en algunas zonas de Almería martes 23 de mayo de 2023 , 15:12h Las lluvias en Almería han beneficiado a los embalses, aumentando su capacidad. Sin embargo, aún están por debajo de los niveles del año pasado. Los embalses de Almería han recibido un importante aporte de agua gracias a las lluvias caídas en la provincia desde el lunes, que han dejado más de 200 litros por metro cuadrado en algunos puntos. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso amarillo por tormentas y precipitaciones hasta las 20:00 horas de este martes. Según los datos del sistema automático de información hidrológica (SAIH) de la Red Hidrosur, el embalse de Cuevas del Almanzora ha sido el más beneficiado por las precipitaciones, al acumular 188,3 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas. Esto supone un incremento de más de cinco hectómetros cúbicos en su capacidad, que ha pasado del 12,65% al 16,09%. El embalse de Benínar también ha registrado un aumento de su nivel, aunque más modesto. En este caso, las lluvias han dejado 25,9 litros por metro cuadrado el lunes, sin que se hayan producido más precipitaciones este martes. El pantano se sitúa ahora al 9,59% de su capacidad, con 6,03 hectómetros cúbicos. Las lluvias han mejorado la situación hidrológica de la provincia, que se encontraba en una situación de sequía. Sin embargo, los niveles actuales siguen siendo inferiores a los del año pasado por estas fechas, cuando los embalses de Cuevas y Benínar almacenaban 42,83 y 16 hectómetros cúbicos respectivamente. La pluviometría acumulada en lo que va de año hidrológico también ha experimentado un notable aumento. El embalse de Cuevas ha pasado de 53,5 a 256,2 litros por metro cuadrado, mientras que el de Benínar ha pasado de 165,4 a 237 litros por metro cuadrado.

