Más de 120 litros de lluvia por metro cuadrado en algunas zonas de Almería

Después de tantos meses de sequía en la provincia de Almería llegaron las lluvias, y aunque no lo han hecho en general de modo preocupante en cuanto a la generación de problemas, sí que en algunos puntos han sido muy abundantes, contrastando las cantidades recogidas en puntos como Lubrín, donde rondaron los 120 litros por metro cuadrado, con los 5 de Vélez Blanco. Los datos que a última hora de la noche del lunes estaban disponibles por parte de la Asociación Meteorológica del Sureste, apuntaban que Lubrín supera ya los 120 litros por metro cuadrado, mientras que Arboleas superaba los 116 litros, Sorbas se aproxima también con 111 litros, en El Palmeral de Vera 93,5, en Palomares (Cuevas del Almanzora) 89,7 Carboneras 86 litros, Terdiguera (Albox) más de 77 litros y Níjar con más de 75. Es muy posible que a lo largo de la noche estos últimos superen los 100 litros por metro cuadrado. ALMERÍA CAPITAL En Almería capital, cabe destacar Nueva Almería con 67 litros, San Luis con 60, Costacabana -donde hubo que cortar el paso por la Rambla del Charco- y el centro de la capital. En Cabo de Gata eran 53 litros por metro cuadrado, en La Cañada -se cerró el acceso por carretera de Níjar- más de 51 y El Toyo más de 46. . Con datos también de anoche, en el resto de la provincia, Macael y Oria rondaban los 60 litros, en Benitagla más de 58 litros, en Bacares y Huércal de Almería son 56, Macael y El Marchal de Antón López (Enix) más de 55, Vícar y Laujar de Andarax con 53 litros, en Pechina son más de 52 y en la Rambla de Chercos más de 50. P ahora por debajo del medio centenar de litros por metro cuadrado estaban Roquetas de Mar con más de 48, Abrucena con 45 litros, Albox con 44,2, al igual que Gádor, Tabernas con más de 42, Olula de Castro también con 42. Además estos datos reflejan que Calar Alto ha superado los 40 litros, al igual que El Ejido. Por debajo se encuentran ya Gérgal con 39 litros, Padules y Bayárcal con 38, Abla con más de 35, Berja y Pulpí con 34, Castro de Filabres y Dalías con 33. Por último, en las estaciones recogidas donde menos ha llovido ha sido en Chirivel, con 25 litros, Serón con 18, Adra con 16, María con 10, Vélez-Rubio con más de 7 y Vélez-Blanco con 5. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

