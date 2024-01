Opinión Ampliar (Foto: malasombra) ¿Los políticos por pintar de verde mundo? Juan Torrijos Arribas Más artículos de este autor Por martes 16 de enero de 2024 , 05:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Si no lo están lo parece. En los últimos días del pasado año los mensajes desde la presidencia de la Junta han estado dedicados a la pintar de verde el mundo. Ni aun así Moreno Bonilla ha logrado el aplauso de todos los ecologistas. Los de Salvemos Mojácar, empeñados, y fueron los primeros en denunciar el Algarrobico, dicen que es una farsa lo que propone el presidente cuando dice que está por derribar el hotel. Los chicos del barco han visto positivas las mismas declaraciones. Dos grupos ecologistas, uno de la zona, pequeño pero peleón, no ve claro lo que pregona Moreno Bonilla. No deja de ser extraño que los grandes del barco estén a favor. Sigo sin saber el grupo ecologista que se hizo con el millón de euros que prometió Ramón F. Pacheco, por las salinas de Cabo de Gata. Lo mismo aquel día no leí la prensa, o no se publicó la noticia, pero no tengo el dato, y para tranquilidad, para no pensar mal, a veces lo hago, me gustaría saberlo. Habría que pedirle a la consejería verde de la Junta el listado de las subvenciones que, a través de nuestros impuestos, nuestro dinero, no el de Moreno Bonilla o el de Fernández Pacheco, dan a los grupos ecologistas. Lo mismo entenderíamos las distintas posturas de estos grupos a la hora de analizar las palabras que nos ofrecen los políticos. Los que en algún momento hemos subido a Sierra Nevada, que en estos días cumple 25 años, hemos comprobado el espectáculo de poder y lujo que se les ofrece a los visitantes, y especialmente a los deportistas que van a disfrutar de la nieve y de los paisajes de esa hermosa Granada. El presidente contaba hace unos días que se va a seguir invirtiendo desde la Junta para hacer del conjunto de Sierra Nevada el mejor de España. No vamos a poner la más mínima traba a que ese futuro sea conquistado cuanto antes. Prado Llano, en el corazón del Parque Nacional de Sierra Nevada y todo su entorno ofrece cientos de hoteles, apartamentos y viviendas. Bares, negocios, todo un espectáculo. Se entiende que son cientos, miles de puestos de trabajo durante la campaña de invierno y eso es bueno para los políticos. No es el caso de esa parte del mismo Parque que tiene frontera en el río almeriense Andarax. En esta zona de nuestra tierra, en pueblos como Bentarique, Terque, Rágol, Huécija y alguno más, dentro del llamado Parque de Sierra Nevada, vemos como a los vecinos no se les permite poner un hotel, un bar, ni siquiera un cortijo para la familia. En todo lo alto de la sierra, en la cima, los políticos dan permiso para hacer lo que se quiera, no oímos a los ecologistas que se quejen, pero abajo, al final del parque, a muchos kilómetros de distancia del gran espectáculo que es la cumbre, esos mismos dirigentes no dejan que muevas una piedra. ¿Qué raro verdad? Tenemos a los mismos políticos que defienden la ecología en según qué puntos de Andalucía. En unos sí, en otros no. Y por qué no lo hacen con la misma intensidad en todos. Se le ocurre preguntar a uno. Hace unos meses se reunió el secretario provincial del Psoe almeriense, Joan Antoni Llorens, con alcaldes y ediles de algunos de estos pueblos mencionados, y el hombre prometió que llevaría al parlamento andaluz, era en aquellos días en que sentaba su posaderas en Sevilla, como ahora está en ascenso, y anda sentado entre los leones madrileños y votando favor de los secesionistas y racistas catalanes de Puigdemón, imagino que el hombre se olvidó de la reivindicación de los vecinos de estos municipios. ¿Será capaz de negar que habló con estos alcaldes y ediles? Juan Torrijos Arribas Periodista 58 artículos Todos los firmantes