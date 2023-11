Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Los ‘Premios ARCO’ ponen en valor los mejores proyectos arquitectónicos de la provincia martes 31 de octubre de 2023 , 06:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El presidente de Diputación ha clausurado esta nueva edición de unos galardones que han premiado a la Lonja de Pescado de Roquetas, una vivienda de Huércal-Overa y una rehabilitación en Mojácar. El Máster Plan del Puerto Ciudad Almería ha recibido el Premio Especial y las menciones han recaído sobre el Mercado de Adra, la Casa Herrada (Almerimar) y una rehabilitación en la capital El Colegio Oficial de Arquitectos de Almería ha celebrado esta tarde una nueva edición de los ‘Premios ARCO’, que desde 1980, ponen en valor los mejores trabajos arquitectónicos ejecutados o proyectados en la provincia de Almería. El presidente de Diputación, Javier A. García, ha clausurado esta nueva edición de estos galardones que ha presidido junto al decano, Luis Cano, la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería, Eloísa Cabrera, y el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín. La entrega de estos premios ha salido este año de la sede del Colegio, en la Casa Ferrera, para realizar una importante puesta de largo en la Casa de las Mariposas. Allí, los arquitectos han entregado cuatro premios y tres menciones entre los que destacan los galardones a la Lonja de Pescado de Roquetas, una vivienda de Huércal-Overa; una rehabilitación en Mojácar y un premio especial al Master Plan Puerto Ciudad de Almería. El presidente ha destacado los puntos en común que tienen la política y la arquitectura en base a la frase célebre del arquitecto Álvaro Siza que dice que ‘Los arquitectos no inventan nada, sólo transforman la realidad’: “Es precisamente en transformar la realidad en lo que trabajamos, activamente, los servidores públicos con el mismo objetivo que lo hacéis los arquitectos: dejar a nuestros descendientes un lugar mejor del que nos encontramos”. Del mismo modo, ha trasladado en nombre de la provincia el agradecimiento al Colegio por ir mucho más allá del corporativismo y querer participar activamente en la sociedad almeriense con actividades culturales, exposiciones y otro tipo de eventos. “Gracias por poner en valor, con estos premios, a los profesionales y los proyectos que han sido cómplices de la transformación de la provincia de Almería. Esta iniciativa comenzó en 1980 pero es cada día más importante porque da fe y atestigua los grandes avances que experimenta nuestra provincia en el ámbito de la arquitectura. Sabéis que desde las instituciones contáis con nuestro apoyo firme para que podáis seguir mejorando el tesoro de los almerienses: nuestra tierra”, ha asegurado. Por su parte, Cano ha añadido que “es un premio de ámbito provincial y quiero agradecer la presencia del presidente de Diputación Provincial de Almería y del resto de autoridades que hoy nos acompañan. Estos premios se convocan cada dos años y además es uno de los actos en el marco del Día Mundial de Arquitectura”. El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha querido destacar el importante trabajo de todos los profesionales de la arquitectura en Almería y ha felicitado a todos los premiados en la entrega de reconocimientos del Colegio Oficial de Arquitectos de Almería. Martín ha hecho referencia al impulso de las administraciones y en concreto del Ministerio de Cultura con el 2% Cultural destinado a la rehabilitación y puesta en valor del patrimonio histórico, cultural e industrial principalmente con actuaciones tan importantes en Almería como el Cable Inglés ya puesto en servicio para poder visitar junto a otros proyectos en obra en la actualidad como el Hospital provincial o la ya terminada Torre Campanario de la Catedral. PREMIADOS VIVIENDA / REHABILITACIÓN / INTERIORISMO PREMIO ARCO: CASA MOJACAR (ALMERÍA) Arquitectos autores del proyecto Alberto Campo Baeza - Modesto Sánchez Morales

Arquitectos Directores de Obra Alberto Campo Baeza - Modesto Sánchez Morales

Aparejador/ A.Técnico / Director de Ejecución José Manuel Lobo Rull

Promotor José Luis González Martínez / Contratista Albaida Infraestructuras, SA

MENCIÓN ARCO:GARAJES, LOCAL Y 10 VIVIENDAS ALMERÍA Arquitectos autores del proyecto José Antonio Ordaz Rebollar – Susana Ordaz Acero

Arquitecta Directora de Obra Susana Ordaz Acero

Aparejador/ A.Técnico / Director de Ejecución Francisco María Cruz

Promotor ESAL 950, SL / Contratista Construmar Cnes y Contratas, SA EQUIPAMIENTO / PAISAJISMO / ESPACIO PÚBLICO / REHABILITACIÓN PREMIO ARCO: LONJA DE PESCADO ROQUETAS DE MAR Arquitecto autor del proyecto Javier López Rivera

Arquitectos Directores de Obra Javier López Rivera – Ramón Pico Valimaña

Aparejador/ A.Técnico / Director de Ejecución Fernando Casquero Lacort

Promotor Agencia Pública de Puertos de Andalucía / Contratista Jarquil Construcción, SA

MENCIÓN ARCO: MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS ADRA Arquitectas autores del proyecto y directoras de obra Almudena Mateo-Sagasta Dávila, Mónica Ramírez Martín, Irene Losilla López

Aparejador/ A.Téc / D. Ejecución Pablo Durán Medina

Promotor Ayuntamiento de Adra / Contratista Lirola Ingeniería y Obras, SL MODALIDAD ARQUITECTO NOVEL / MENOR DE 35 AÑOS PREMIO ARCO VIVIENDA UNIFAMILIAR ** HUÉRCAL-OVERA Arquitectos autores del proyecto Sergio Juan Díaz Parra, Juan Manuel Caldero Navarro

Arquitecto Directores de Obra Sergio Juan Díaz Parra

Aparejador/ A.Técnico / Director de Ejecución David Rodríguez García

Promotor Francisco Jesús Castelló Mena / Contratista Juan José Navarro Fernández

MENCION ARCO: CASA HERRADA** ALMERIMAR-EL EJIDO (ALMERÍA) Arquitectos autores del proyecto Lorena Marruecos Guillén y Jesús Sánchez Cuadrado

Arquitecta Directora de Obra Lorena Marruecos Guillén

Aparejadora/ A.Técnica / Director de Ejecución Ángela Pérez Martín

Promotora Elena Isabel Herrada Díaz / Contratista Proyectos y Construcciones BGF, SL PREMIO ARCO ESPECIAL: MASTER PLAN PUERTO CIUDAD ALMERIA Autores UTE Junquera Arquitectos – MAC VALNERA

Es una información de noticiasdealmeria.com:..

