Los Premios Carmen difunden el talento del cine andaluz desde Almería domingo 05 de febrero de 2023 , 08:59h El Auditorio Maestro Padilla de Almería acoge la espectacular gala de la Academia de Cine de Andalucía en una noche de glamour donde la provincia consolida su imagen ligada al séptimo arte Almería ha brillado con la magia del séptimo arte andaluz con la celebración de la II edición de los Premios Carmen de la Academia de Cine de Andalucía. El Auditorio Maestro Padilla se ha llenado para vivir una noche llena de glamour y emociones con la entrega de estos galardones que han distinguido a las mejores películas y profesionales cinematográficos andaluces del último año. Con la retransmisión en directo de Canal Sur, más de quinientos profesionales del audiovisual andaluz y nacional se han dado cita en Almería para disfrutar de la celebración de estos premios fortaleciendo el papel protagonista de la provincia en la industria cinematográfica. La gala ha sido presentada por los intérpretes Belén Cuesta y Salva Reina y ha contado con una madrina de excepción, la actriz María Galiana que ha recibido el premio de honor como reconocimiento a toda su carrera. La alfombra roja ha ofrecido un desfile de talentos de cine con la presencia de cineastas e intérpretes nominados y otros invitados, por ella han pasado rostros tan conocidos y carismáticos como los de Antonio de la Torre, Paco León, María León, Jesús Carroza, Fernando Tejero, Alberto Rodríguez, Santi Amodeo, Fernando Franco, Juan Miguel del Castillo, Alexis Morante, Ana Fernández, María Barranco, Belén López, Mariano Peña, Petra Martínez, Antonio Dechent, Nerea Camacho, Manuel Martín Cuenca, Benito Zambrano, Eva Almaya, Cuca Escribano…, entre muchos otros. Organizada por la Academia del Cine de Andalucía, con el apoyo de Diputación de Almería, Costa de Almería, Consejería de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Almería y RTVA, en colaboración con la Fundación SGAE, Fundación AISGE, EGEDA, Andalucía Film Commission, Crea SGR, Emóleo. Diseño y Comunicación, Oasys MiniHollywood, Hyundai, Leyfer, Lourdes Ontiveros. Profesional Makeup, TJL Producción Técnica, Barceló Cabo de Gata y Kuver Producciones, los premios se convierten en la gran fiesta del cine con acento andaluz. La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha calificado de “maravillosa” esta edición de los Premios Carmen, “que ha convertido a Almería en foco de atención del cine y ha supuesto una excelente oportunidad para recordar todo lo que ha aportado, aporta y va a seguir aportando a Almería como elemento de dinamización cultural, turística y social. Desde el Ayuntamiento trabajando para el desarrollo y el crecimiento de la industria cinematográfica en nuestra ciudad y provincia”. El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha destacado la importancia de la celebración de estos premios en la provincia pues “confirman el peso específico de nuestra tierra en panorama cinematográfico andaluz y español. Esta gala supone una gran oportunidad para que sigamos difundiendo Almería como tierra de cine, como el mejor lugar del mundo para rodar y donde se encuentran los mejores profesionales de la industria. Tenemos historia, vocación, talento, la luz y los paisajes más espectaculares para el cine y Diputación siempre apostará por este arte”. Por su parte, el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, ha manifestado que “ell cine andaluz está en un momento extraordinario en cuanto a producción y nivel de sus obras. Estamos ante una generación de grandes creadores que cuentan con el apoyo de la Consejería de Cultura para desarrollar sus ideas. Estos premios se han consolidado y demuestran que Andalucía es una gran potencia en la industria. Vamos a seguir apostando por ella en el ámbito de los rodajes y de la ayuda a nuevos proyectos creativos". La presidenta de la Academia, Marta Velasco, ha recordado que la Academia nace con el objetivo de defender y difundir el trabajo de los profesionales andaluces del audiovisual y ha ensalzado la historia y potencial de la provincia de Almería como escenario para el rodaje de cualquier proyecto. La gala ha contado con las actuaciones musicales de María Peláe, Abraham Mateo, Nuria Fergó y The Gardener. II PREMIOS CARMEN ACADEMIA CINE ANDALUCÍA PREMIO CARMEN DE HONOR María Galiana MEJOR LARGOMETRAJE Modelo 77 – Atípica Films S.L., Movistar + MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL A las mujeres de España. María Lejárraga – Summer Films MEJOR DIRECCIÓN Alberto Rodríguez – Modelo 77 MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA PROTAGONISTA Natalia de Molina – La maniobra de la tortuga MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA PROTAGONISTA Miguel Herrán – Modelo 77 MEJOR GUION ORIGINAL Rafael Cobos y Alberto Rodríguez – Modelo 77 MEJOR GUION ADAPTADO Alexis Morante, Raúl Santos y Miguel Ángel González – El universo de Óliver MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA DE REPARTO Paula Díaz – Las Gentiles MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA DE REPARTO Jesús Carroza – Modelo 77 MEJOR DIRECCIÓN NOVEL Nuria Vargas – Controverso MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA REVELACIÓN África de la Cruz – Las Gentiles MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA REVELACIÓN Lorca Prada – El universo de Óliver MEJOR MONTAJE José M. G. Moyano – Modelo 77 MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE Pepe Domínguez del Olmo – Modelo 77 MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA Álex Catalán – Modelo 77 MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Manuela Ocón Aburto – Modelo 77 MEJOR MÚSICA ORIGINAL Julio de la Rosa – Modelo 77 MEJOR CANCIÓN ORIGINAL Nana a medias – Por Antonio Manuel con Rocío Márquez y Javier Prieto – Pico Reja. La verdad que la tierra esconde MEJOR VESTUARIO Fernando García – Modelo 77 MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA Yolanda Piña y Félix Terrero – Modelo 77 MEJOR SONIDO Dani de Zayas – Modelo 77 MEJORES EFECTOS ESPECIALES Juan Ventura y Amparo Martínez Barco – El universo de Óliver MEJOR LARGOMETRAJE DE PRODUCCIÓN NO ANDALUZA As bestas – Arcadia Motion Pictures, Caballo Films y Cronos Entertainment MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN Cosas de niños – TalYCual y La Claqueta MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL Nos acompañamos – Fourminds Films y Acheron Films 