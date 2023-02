Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Los Premios de la Noche Almeriense son estos jueves 09 de febrero de 2023 , 22:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Cultura, Diego Cruz, recogió el premio a “Mejor Festival” en un acto organizado por Kuver Producciones en el Teatro Cervantes El Teatro Cervantes fue anoche, un año más, el escenario de los Premios de la Noche Almeriense, que este año han cumplido su cuarta edición, en una gala que premia el trabajo realizado por los profesionales del sector hostelero nocturno de la provincia. Con la organización de Kuver Producciones, más de 300 candidatos han competido en 15 categorías para lograr alguno de los trofeos que se otorgaron anoche. Este año, además, se ha batido el récor de votaciones con más de 100.000 votos entre todas las categorías. Entre esos premios, el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería fue distinguido en la categoría de ‘Mejor Festival’, gracias a la impresionante trigésima edición del Festival Internacional de Jazz, Almerijazz, desarrollada el pasado mes de noviembre, con un cartel de altura y una programación de más de dos semanas de duración. El premio fue recogido por el concejal, Diego Cruz, que aseguró estar satisfecho y agradecido por el reconocimiento, “sobre todo teniendo en cuenta que el año pasado conmemoró su trigésima edición en plena forma: después de retomar la actividad en 2019 y seguir adelante en los difíciles años de pandemia de 2020 y 2021. Conseguimos un cartel internacional de enorme fuerza, con Kyle Eastwood y Kenny Garret, tuvimos formaciones de Corea del Sur, una amplia oferta que prolongó durante más de dos semanas y con la implicación de más administraciones y entidades públicas y privadas. Os aseguro que haremos una edición a la altura en 2023”. Fueron centenares de asistentes los que acudieron al centro de la ciudad, algunos nerviosos por la ilusión de obtener un premio y otros acompañando a los nominados. La gala fue presentada por la actriz y bailarina almeriense Mar París. Curro Verdegay, gerente de la empresa organizadora del evento, ha querido dedicar unas palabras de afecto al sector de la hostelería, “vuestra dedicación y arduo trabajo son fundamentales para garantizar que la vida nocturna hostelera de nuestra ciudad sea referente en el país” y afirmó que “la hostelería de Almería está en constante evolución y se esfuerza por ofrecer una experiencia única y memorable a sus visitantes”. El director de Kuver Producciones concluyó su intervención prometiendo que los asistentes se verían las caras el año que viene. En cuanto a los votos otorgados por el público que ha participado a través de la página web ‘premiosdelanoche.com’, los ganadores fueron: Mejor camarero para Kevin Mite, entregado por Daniel Martínez, gerente de Superplus. Mejor camarera para Antonella, entregado por Mario Gallart, Brand Ambassador de Royal Bliss. Mejor relaciones públicas para UAL de Fiesta, entregado por Juan Cortés, Gerente de Indalmundo Viajes. Mejor Dj para David Mattz, entregado por Ernesto Zapata, Dpto. de contratación de Kuver Producciones. Mejor encargado para Iona Florentina, entregado por Ana Cámara y Rocío Cámara, Gerentes de Jocafri. Mejor cachimbero para José Carlos Portillo, entregado por Julio Hernández Palenzuela, de Malavita. Mejor Fotógrafo para David Bueno, entregado por Fran Muñoz, fotógrafo profesional. Mejor Bar de Tapas para La Plazuela, entregado pro Álvaro Díaz, Manager Almería de Heineken. Mejor Local Alternativo para Súper 8. Mejor Local de Almería capital para Maya Bay, entregado por Enrique Villar, Gerente de ventas de Andalucía Oriental de Barceló. Mejor Local del Levante para Maraú Beach Club, entregado por Carlos Beltrán, Director de Inversión y Desarrollo de Beltrán Asesores. Mejor Local del Poniente para JJ Lounge, entregado por Juan Antonio Jurado, Gerente de Atalaya Distribuciones. Mejor Local de la Provincia para Playa Juana, entregado por Manolo Gómez, Gestor comercial de Coca-Cola. Mejor Festival para Festival de Jazz, entregado por Nuria Faz, responsable de dpto. de marketing de Kuver Producciones. Mejor trayectoria para los hermanos Emilio y Ángel Laynez, entregado por Sara Urdician, responsable de eventos Andalucía Oriental de Heineken. Tras la entrega de premios se realizó la tradicional foto familiar con todos los premiados. La gala finalizó con un evento de clausura en el que actúo Priscila Due. Una noche para recordar en la que los trabajadores del sector de la hostelería nocturna han sido los protagonistas. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.