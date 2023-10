Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Los rectores de la universidades públicas desconfían de las privadas martes 03 de octubre de 2023 , 15:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Desde AUPA se pretende “hacer una oferta lógica, coherente y responsable” de títulos y se pide “calidad, estrategia e igualdad de condiciones” respecto a las universidades privadas La Asociación de Rectores y Rectoras de las Universidades Públicas Andaluzas (AUPA) se han reunido hoy en la Universidad de Cádiz para fijar criterios desde el sistema universitario andaluz en relación con el nuevo mapa de títulos y para abordar distintos temas prioritarios en el ámbito de la ordenación académica como los micro-créditos o micro-credenciales, los másteres o los consorcios europeos. La sesión ha estado presidida por el rector en funciones de la UCA, Francisco Piniella, como anfitrión del encuentro, y por el rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva, presidente actual de AUPA. Tras la sesión inicial de AUPA que ha abierto la agenda de la mañana antes de que los vicerrectores y vicerrectoras de Ordenación Académica se reúnan en paralelo en tres sectoriales para estudiar los temas previstos en el programa de contenidos, los rectores y rectora de las universidades públicas andaluzas ha comparecido públicamente para informar de los asuntos abordados. En palabras del presidente de AUPA, “nos hemos reunido fundamentalmente para analizar la forma de poner en marcha un nuevo decreto de ordenación de la docencia universitaria muy importante para el sistema universitario público andaluz ya que el actual se fijó desde 2010 y no ha sufrido cambios” En este contexto, ha señalado Francisco Oliva, “estamos en el proceso de la revolución 4.0, la revolución verde o la igualdad y otros muchos cambios que exigen una adaptación de nuestras universidades. Este decreto da nuevas posibilidades para hacer nuevas titulaciones en Andalucía y lo que pretendemos es hacer una oferta lógica, coherente y responsable. Somos un sistema universitario público único y queremos responder de la mejor manera a las necesidades formativas de nuestra comunidad”. Por eso, ha añadido, “no pretendemos competir entre universidades sino coordinarnos y hacer una oferta coherente”. En sentido, el rector de la UPO ha señalado que hay que trabajar en tres ámbitos: “ser capaces de ofertar grados conjuntos, propiciar la internacionalización de las universidades a través de la captación de estudiantes extranjeros con una oferta atractiva y la formación a lo largo de toda la vida para que todas las personas a lo largo de la vida sigan formándose en la universidad a través del sistema de micro-credenciales en donde ya estamos trabajando las universidades andaluzas con el objetivo de hacer de una hoja de rota competitiva, racional y que oferte la mejor formación posible a la ciudadanía en Andalucía”. Respecto a la creación de universidades privadas, el presidente de AUPA ha recordado que el posicionamiento de la Asociación de Rectores y Rectoras de las Universidades Públicas Andaluzas “es muy claro desde hace tiempo. En primer lugar, exigimos que se cumplan estrictamente todos los requisitos de calidad que se exigen a cualquier universidad, además de competir en condiciones de igualdad. Los requisitos estrictos para ofertar un título no se dan en el ámbito de las privadas”. Además, ha precisado la necesidad de contar con “una estrategia universitaria general respecto a las privadas, que son plenamente legales, pero exigiendo calidad, estrategia e igualdad de condiciones”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

