Economía El aeropuerto prevé un 63% menos de vuelos que en la Semana Santa de 2019 viernes 26 de marzo de 2021 , 20:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia





El aeropuerto de Almería contabilizará desde este viernes, 26 de marzo, y hasta el lunes 5 de abril, un total de 82 operaciones entre llegadas y salidas, lo que supone una caída del 63 por ciento con respecto al mismo periodo de 2019, el último que se vivió sin la afectación de la pandemia de covid-19.



El total de vuelos que pasarán por las instalaciones aeroportuarias almerienses son vuelos domésticos, es decir, que tienen origen y destino en el territorio español, sin que por el momento se hayan previsto operaciones con destinos internaciones, según han indicado a Europa Press fuentes de Aena.



En este sentido, las mismas fuentes han precisado que Almería, junto con los aeropuertos de Jerez de la Frontera (Cádiz) y Granada-Jaén son los más afectados por la suspensión de operativas internacionales, motivada principalmente por la escasa demanda.



El día de mayor tráfico en el aeropuerto del Alquián, que comunica con Madrid, Barcelona, Melilla y Sevilla, principalmente, es el lunes, con 12 operaciones, seguido de los viernes, con otras diez, mientras que miércoles y domingo tendrá ocho operaciones. A diferencia del Sábado de Gloria, cuando se prevén dos operaciones de vuelo, este sábado el aeropuerto almeriense acogerá ocho operaciones de salida y llegada.



Desde Aena han advertido que los datos están sujeto a cambios de última hora por parte de las aerolíneas que, ante la coyuntura derivada de pandemia y las restricciones a la movilidad, se ven obligadas a revisar sus programaciones continuamente.



En la red de Aena el número de operaciones totales ascenderá en Semana Santa a 18.100, esto supone un descenso del 70 por ciento con respecto al mismo periodo de 2019. Del total, la mitad, unas 9.000 serán llegadas. El número de vuelos corresponde a datos de programación de las compañías aéreas por lo que pueden estar sujetos a cambios. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.