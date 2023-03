Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Los sindicatos quieren saber por qué murió un funcionario de Aduanas jueves 23 de marzo de 2023 , 18:34h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los representantes sindicales de CCOO y UGT se ha concentrado este jueves por el fallecimiento del funcionario de 58 años fallecido el pasado sábado en el Atlántico cuando abordaba un velero Este jueves, los representantes sindicales de CCOO y UGT se han concentrado para lamentar el fallecimiento del funcionario de 58 años que murió el pasado sábado en el Atlántico mientras abordaba un velero con droga. Han hecho un llamamiento a la Inspección de Trabajo y a las autoridades competentes para que investiguen este incidente hasta llegar al fondo de la cuestión y evitar que vuelva a suceder. Los sindicatos han expresado que el accidente demuestra los peligros a los que se enfrentan los trabajadores del sector de seguridad y control de fronteras en su trabajo diario. Afirmaron que no hay justificación para la pérdida de vidas y pidieron medidas adicionales para prevenir futuros accidentes. Los sindicatos han expresado su pesar por el hecho de que la Delegación Territorial de Empleo de Almería no haya contabilizado un accidente laboral debido a que el trabajador pertenecía a un régimen laboral diferente al de la Seguridad Social. Los sindicatos piden a las administraciones que tengan en cuenta a todos los empleados públicos, incluso aquellos que pertenecen al régimen de Muface, y que se contabilicen como accidentes mortales dentro del contador de la Consejería de Empleo. El oficial Carlos Esquembri Hinojo, natural de Melilla y perteneciente al Servicio de Vigilancia Aduanera, falleció a los 58 años mientras intentaban abordar un velero sospechoso de estar involucrado en el narcotráfico en el mar del Atlántico, al oeste de Canarias. Durante la operación, una embarcación auxiliar del Buque de Operaciones Especiales 'Fulmar' de la AEAT volcó, haciendo que Esquembri y otros tripulantes cayeran al mar. Los ocupantes del velero aprovecharon la situación para prender fuego a la embarcación y evitar pruebas de sus actividades ilegales. A pesar de ello, los cuatro tripulantes del velero fueron detenidos y trasladados en el buque Fulmar junto con Esquembri. Esquembri, quien era el Jefe de embarcación de vigilancia aduanera en Almería y tenía una experiencia de 30 años en esta unidad, falleció a pesar de los esfuerzos de sus compañeros por reanimarlo. Aunque residía en Melilla, desempeñaba su trabajo en Almería. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.