Opinión

Los socialista le expulsan por no saber catalán

Juan Torrijos Arribas

viernes 26 de enero de 2024 , 09:57h

No sé lo que pensaran los ediles socialistas de los miles de ayuntamientos de Andalucía ante la decisión del Partido Socialista Catalán de despedir a un músico, un clarinetista con 27 años de antigüedad, por no aprobar el catalán. Seguro que nos dicen que no es el Psoe, que es el Psc, y que nada tienen que ver con ellos. Qué vergüenza. Cada día me cuesta más trabajo reconocer al Psoe actual. Tragan por todo, les importa un pimiento lo que hacen con ellos, con sus ideales, sus esperanzas y sus sueños de conseguir un mundo mejor para todos. Qué lejos están hoy en día lo que fueron sus señas de identidad. La igualdad, la prosperidad, los derechos y el reparto justo de la riqueza. Hoy se han quedado con los movimientos del feminismo, la globalización, el ecologismo y pare usted de contar. Sin olvidar el cambio climático, que me lo dejaba entre las teclas del ordenata. El resto de los seres humanos y sus derechos se los pasan por el forro de los deseos e intereses de sus direcciones y esos conclaves para entre risas darse palmadas en la espalda los unos a los otros y decir aquello de: Somos los mejores. España Avanza con nosotros. Mientras no caigamos al precipicio. Un músico andaluz, que llevaba trabajando en la banda municipal de Barcelona 27 años, ha sido despedido de su puesto de trabajo. No puede tocar el clarinete, hay que comprenderlo, si no sabe catalán. Si no lo habla, tampoco lo puede soplar, silbar o cantar, por lo que, en estas circunstancias, estos socialistas, tan suyos, tan defensores de los derechos de los delincuentes, de los chicos de Eta y de los secesionistas catalanes, lo echan de su trabajo en la banda. Ya no puede tocar el clarinete, no sabe catalán. ¡Canallas! Y los socialistas andaluces, callan. Y los socialistas sevillanos, callan. Y Juan Espadas, calla. Y la María Jesús Montero, sevillana ella, calla. Y Pepe Griñán, calla. Y Chaves, calla. Y el almeriense Joan Antoni Llorens, calla. Y Adriana Valverde, calla. Todos callan. Hasta Pedro, el que dijo que el socialismo y la globalización es el futuro del mundo, calla ante los socialistas catalanes cuando dejan sin trabajo a un hombre que lleva 27 años trabajando en el ayuntamiento de Barcelona. Ayuntamiento que gobiernan los socialistas por los votos del Pp. Decían los peperos que era mejor el socialista Collboni que un secesionista. Al final, por lo visto y oído en estos días, todos son iguales: Psoe y secesionistas juntos y de la mano en contra de los derechos de un trabajador andaluz y sevillano con 27 años de antigüedad en la banda de música de la ciudad condal. Estos son hechos, y por los hechos los iréis conociendo. Juan Torrijos Arribas Periodista 65 artículos Todos los firmantes