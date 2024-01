Deportes Ampliar Luka Romero y Aleksandar Ravonadovic ya son del Almería miércoles 24 de enero de 2024 , 19:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Presentación de los Nuevos Fichajes en la Unión Deportiva Almería Esta mañana, la Unión Deportiva Almería ha llevado a cabo la presentación oficial de sus dos recientes incorporaciones que fortalecerán el equipo de cara a lo que resta de la temporada. Se trata de Luka Romero, un joven talentoso de 19 años, y Aleksandar Ravonadovic, un experimentado central serbio de 30 años. Luka Romero, reconocido por su versatilidad y habilidades en el centro del campo, llega procedente de la Liga Italiana. Aunque tan solo tiene 19 años, su nombre ya es familiar en el mundo del fútbol, ya que fue fichado por el Mallorca a la temprana edad de 15 años. En sus primeras palabras como nuevo miembro de la UD Almería, Romero expresó su entusiasmo por unirse al equipo y agradeció la cálida bienvenida por parte de sus compañeros y del cuerpo técnico. Además, se comprometió a aportar su talento para contribuir al éxito del equipo. Por su parte, Aleksandar Ravonadovic, un central serbio con una sólida experiencia en diversas ligas europeas, hace su debut en la Liga Española. El jugador de 30 años compartió su admiración por la Liga Española, considerándola como "el mejor campeonato del mundo". Aleksandar Ravonadovic afirmó que dará el 100% de sí mismo para ofrecer su mejor rendimiento y contribuir al éxito del equipo. Ambos jugadores expresaron su determinación de ayudar al equipo a alcanzar victorias en los próximos desafíos. La presentación de estos nuevos fichajes ha generado expectativas entre los aficionados de la Unión Deportiva Almería, quienes esperan ver el impacto positivo de estos refuerzos en el rendimiento del equipo. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

