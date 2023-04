Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Radio La Canal visita a la Unión Deportiva Almería martes 18 de abril de 2023 , 18:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con motivo de la finalización del Taller de Radio, educación ambiental y animación a la lectura, medio centenar de estudiantes del CEIP La Canal de Vícar, visitaron las instalaciones de la Unión Deportiva Almería, donde pudieron ver un entrenamiento del primer equipo y realizar una rueda de prensa como parte de su aprendizaje y recompensa al trabajo llevado a cabo durante todo el curso. Radio La Canal es el nombre que le han puesto a la radio escolar, en la que llevan trabajando tres años, y desde donde emiten sus programas al mundo a través de la página web del colegio. En ella participan unos 95 alumnos de segundo y tercer ciclo de educación primaria, y primer ciclo de la ESO. El pasado 17 de abril, gracias a Javier Rufete, Jefe de prensa de la UDA, que aceptó la propuesta planteada por los coordinadores de la radio escolar, se pudo realizar la actividad, que tenía varios objetivos. Por una parte, todos los relacionados con la parte técnica, la planificación, preparación del guion, grabación y edición de una rueda de prensa. Por otra, los relacionados con el proceso educativo, las habilidades, los valores, las aptitudes, las actitudes, la motivación y las competencias adquiridas por los alumnos. En los últimos años, las radios escolares se están convirtiendo en grandes herramientas dentro de los centros educativos para trabajar la oralidad, la comunicación, la escritura, la escucha activa, la creatividad, la improvisación, la colaboración, el trabajo en equipo, las emociones, el diálogo, la responsabilidad y la autoestima. Tanto es así que se ha creado de manera informal la Red de Radios Escolares de Almería, donde los docentes que coordinan las radios en cada uno de sus centros, sacando tiempo de donde no lo tienen, intercambian experiencias, ideas, llevan a cabo proyectos conjuntos y se ayudan a solucionar los escollos técnicos que encuentran en su camino. Para facilitar su tarea cuentan con el desinteresado asesoramiento de Radio UAL y Candil Radio, que en esta visita de Radio La Canal a la UDA, le prestaron equipos y les aconsejaron en cómo hacer la grabación. Otro gran objetivo que se planteó desde el principio, era que la entrevista sirviese a los participantes para que viesen el mundo del futbol desde otras perspectivas que no sean las de las grandes estrellas, la fama y el dinero. Por esa razón se eligió a dos protagonistas, que además de atesorar una larga trayectoria deportiva, diferentes experiencias vitales para alcanzar la posición en la que se encuentran, sienten un orgullo especial por defender los colores rojiblancos que visten cada semana. Se eligió a Fernando, almeriense de adopción, portero, capitán del primer equipo, y el miembro de la plantilla que más tiempo lleva, seis temporadas. Y a Ana Enrique, delantera del equipo femenino, almeriense de nacimiento, con conocimiento del futbol femenino de la provincia, y una gran sensibilidad para transmitir sus emociones a los estudiantes. Las preguntas versaron sobre diferentes temas, pero los tres protagonistas quisieron dejarles muy claro a los participantes que los miraban con admiración, la importancia de seguir estudiando, de las muchas dificultades para llegar a jugar en los grandes campeonatos, en no dejar de trabajar para alcanzar sus sueños, y que deben jugar al futbol, o hacer cualquier otro deporte, para divertirse, por su salud y para hacer amigos, porque las amistades que se forjan en un equipo de futbol, como alguno recordó, son para toda la vida. Una gran jornada que gracias a la generosidad, cercanía y facilidades de Javier Rufete y los jugadores de la UDA, los niños y niñas de Radio La Canal, y sus maestras y maestros, no olvidarán jamás y guardarán sus autógrafos como recuerdo del día que jugaron a ser periodistas, o quizás, quien sabe, la primera rueda de prensa de su larga trayectoria. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.