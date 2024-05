Almería Ampliar Los últimos de Ferrobús Resistencia de una decena de vecinos a ser desalojados para que continúe la construcción de la Alta Velocidad Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por sábado 25 de mayo de 2024 , 12:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El 15 de mayo de 2024 el juez Andrés Salas Felipe publicó una providencia que abría la puerta para que ADIF, la entidad que gestiona las infraestructuras ferroviarias de España, pudiera entrar en propiedades sujetas a expropiación forzosa en la calle Ferrobús. El objetivo: avanzar en las obras de soterramiento necesarias para la llegada del ansiado AVE a la ciudad. La decisión del juzgado no fue precipitada. Se tomó con el respaldo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, garantizando así la protección de los derechos de los ciudadanos. Pero la historia no termina aquí. Antes de que ADIF pueda tomar posesión de las fincas y dar continuidad a las obras, el juzgado estableció un plazo de tres días. Tres días para que aquellos que aún residen en las propiedades afectadas puedan alzar su voz, presentar sus alegatos y ser escuchados. Una ventana de oportunidad para el diálogo y la búsqueda de soluciones justas en un proceso que, sin duda, marcará el futuro de estas personas, la mayoría de ellas en situación de alquiler muy precaria. Avance del soterramiento en Almería La zanja abierta para la construcción del túnel es ya evidente en las casas de los trabajadores ferroviarios. Adif ha solicitado al juez que ordene el desalojo de las viviendas aún habitadas. Se estima que alrededor de 30 personas siguen viviendo en lo que se conoce como las casas de ferrobús. Aunque estas propiedades fueron expropiadas, hay quienes se niegan a dejarlas. Entre ellos hay dueños y arrendatarios que alegan falta de medios para mudarse, exigiendo compensaciones de entre 15 y 20 mil euros para poder costear nuevos arrendamientos o la compra de otros inmuebles. Resistencia de los inquilinos Ahora queda en manos del juez determinar si deben desalojar o si la lucha legal seguirá. Son alrededor de una decena las personas conviviendo, la mayoría alquilados. Los dueños ya se marcharon y los que quedan, buscan cómo resolver esta situación. Con los precios de los alquileres por las nubes, estos vecinos esperan encontrar una solución para poder mudarse. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.