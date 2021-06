Los vecinos de Enix disfrutan de una nueva piscina municipal

martes 29 de junio de 2021 , 16:01h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

El presidente de la Institución ha visitado las nuevas instalaciones del municipio que completan la oferta deportiva del entorno con vestuarios y una zona de merendero que será nuevo punto de encuentro y reunión para los enixeros







Los vecinos de Enix disfrutarán desde este verano de una nueva piscina gracias a las inversiones de la Diputación Provincial de Almería. El presidente, Javier A. García, y el alcalde de Enix, Álvaro Izquierdo, han visitado las nuevas instalaciones que son toda una realidad gracias también a la colaboración entre el Ayuntamiento e Institución Provincial.



Acompañados por el diputado de Fomento, Ángel Escobar, han recorrido el nuevo complejo apto para todas las edades que, además de piscina y zona de baño infantil incorpora un espacio abierto de merendero y unos vestuarios que podrán ser utilizados por los usuarios de las pistas deportivas que se encuentran en las inmediaciones.



En este sentido, la piscina principal tendrá una superficie de 20 x 9 metros y será totalmente accesible gracias a sus accesos mediante escalera y ascensor hidráulico para personas de movilidad reducida; mientras que la piscina infantil será de 4 x 4 metros y una profundidad de 40 centímetros.



Del mismo modo, los vestuarios cuentan con zonas comunes y un bar con terraza. Para su ejecución han sido necesarias obras complementarias y de urbanización, así como la construcción de un muro que delimita el merendero del entorno natural de olivos que rodea a la piscina municipal.



Este proyecto cuenta con una inversión de 350.000 euros financiada gracias a la colaboración institucional que Diputación y el Ayuntamiento han prestado para que los vecinos de Enix y sus visitantes puedan contar con un enclave de estas características en su municipio.



El presidente ha destacado que esta obra es una muestra de la cooperación entre Diputación y Ayuntamiento al afirmar que “esta actuación, en la que teníamos mucha ilusión, fue un compromiso de Diputación con los enixeros y hoy venimos a dar cumplimiento de él. Los vecinos de Enix se merecían este servicio. La piscina está a la altura de esta localidad con unas instalaciones muy adecuadas para disfrutar del ocio en un pueblo tan bonito de la provincia. Esto quiere decir que fijamos la población porque estamos llevando servicios a los municipios”.



Del mismo modo, el presidente ha valorado que “no podemos permitir que una persona que viva en Enix tenga menos oportunidades de servicios que una que viva en un municipio más grande o en la misma capital. Por eso, la Diputación de Almería intenta igualar esos servicios para que todos los almerienses, vivan donde vivan, puedan disfrutar de servicios como si vivieran en una gran ciudad”.



En esta línea, ha puesto de relieve la apuesta decidida de ambas instituciones por igualar oportunidades: “Si Enix es el municipio que más ha crecido en el último año de Andalucía es porque cada día ofrece más y mejores servicios a sus vecinos. En el año 2020 la población de este pueblo creció un 10%. Enix es una muestra de la calidad de vida que ofrecen nuestros municipios del interior. Nosotros no queremos obligar a nadie a vivir en un pueblo, pero no queremos que se sientan obligados a vivir en una ciudad y por eso debemos llevar servicios a los 103 pueblos de Almería”.



Por su parte, el alcalde de Enix ha agradecido la visita del presidente y del vicepresidente y ha destacado la importancia del papel que la Diputación juega en favor de los municipios más pequeños a la hora de emprender grandes proyectos que redundan en la mejora de servicios y calidad de vida de los vecinos: “Enix es un claro ejemplo de la lucha contra la despoblación. Somos uno de los pueblos que más ha crecido a nivel nacional y el que más en el ámbito andaluz en 2020. Este tipo de inversiones contribuyen a fijar la población”.



En este sentido, Izquierdo ha añadido que “para nosotros, poder tener este recinto con piscina y merendero no es otra cosa que impulsar el turismo en Enix e intentar que todas las familias y quien quiera disfrutar de unos días o del verano en nuestro municipio lo puedan hacer en las mejores condiciones. Vamos a trabajar para seguir impulsando actuaciones como ésta para seguir potenciando el turismo en Enix”.