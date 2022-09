Deportes Los XXIX Premios del Deporte Ejidense ya tienen nombre y apellidos viernes 02 de septiembre de 2022 , 20:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Tras la deliberación del jurado, se ha dado a conocer la lista de clubes, deportistas y acontecimientos que este año recibirán un reconocimiento durante el acto conmemorativo por el Día del Municipio El jurado ha tenido una labor muy difícil a la hora de elegir a los galardonados en los XXIX Premios del Deporte Ejidense. Tras varias horas de análisis y valoración por parte de los periodistas deportivos de los diferentes medios de comunicación, se ha dado a conocer la lista de los clubes, deportistas, acontecimientos y entidades que han sido merecedores de estas distinciones. El acto de deliberación ha estado presidido por el alcalde, Francisco Góngora; junto a la concejala de Deportes, María José Martín; el director del IMD, José Lirola; el antiguo director del IMD, Gabriel Giménez y los profesionales de la información. Se ha celebrado en el día de hoy en el Hotel Victoria donde el regidor ha subrayado que “reconocemos así el trabajo, esfuerzo y la dedicación de quienes dedican su tiempo al deporte, ya sea compitiendo o promocionando cualquier disciplina”. Góngora ha asegurado que “el municipio cuenta con una gran cantera de deportistas, muchos de ellos compitiendo al más alto nivel y llevando el nombre de El Ejido a lo más alto del pódium”. “Con estas distinciones premiamos el gran esfuerzo que realizan los clubes y deportistas locales, logrando cosechar éxitos y excelentes resultados en las pruebas y competiciones en las que participan”. El alcalde ha anunciado que otorga este año la ‘Copa Alcalde’ al padre Don Ángel Becerra por "su amor y pasión por El Ejido y por el deporte, especialmente por el fútbol, siendo un seguidor incondicional, que desde hace años acompaña al equipo celeste de su ‘corazón’ en las gradas de Santo Domingo y de los campos rivales”. El jurado, tras estudiar las propuestas y éxitos deportivos obtenidos por los ejidenses, ha decidido finalmente conceder los siguientes premios y modalidades: 1- Mejor deportista: Noemi Savin y Sofía Naboni 2- Club Destacado: sección inclusiva del Club El Ejido Rugby 3- Promoción deportiva: D-Cerca 4- Hecho o acontecimiento destacado: el ascenso a la liga EBA del Club Baloncesto Murgi 5- Deportista municipal: Jorge Criado 6- A la colaboración con el deporte ejidense: Diputación Provincial de Almería 7- A la trayectoria deportiva: Pablo Escobar 8- Especial del Jurado: Anastasiya Dmytriv 9- Copa Alcalde: Padre Don Ángel Becerra De igual modo se entregarán tres accésits: Accésit: Rubén Pérez Accésit: Alba Frías Accésit: José Rogelio Ortega Por último, recordar que los premios serán entregados en el transcurso del acto institucional que se celebrará el próximo 11 de septiembre, con motivo del Día del Municipio, en una gala que tendrá lugar en el Patio de Luces del Ayuntamiento, a partir de las 11.00 horas y en la que se reunirá a todos los galardonados. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.