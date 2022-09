Almería Luz Belinda: “Olona es más de centro que de derechas” miércoles 28 de septiembre de 2022 , 07:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La exparlamentaria almeriense que abandonó Vox la pasada legislatura marca distancias respecto Macarena Olona y su posible proyecto político Ningún paralelismo encuentra la almeriense Luz Belinda Rodríguez entre su trayectoria política y la de Macarena Olona, más allá de que ambas hayan salido de Vox y ocupado un escaño en el Parlamento de Andalucía. En declaraciones Noticias de Almería, Rodríguez, que ahora lidera una formación política denominada Libres, pone como principal diferencia la del “compromiso”, ya que ella “después de todo lo que pasé” se quedó en el Parlamento, sin asesores, sin asignación presupuestaria para su labor, sin despacho… y todo porque acabó en el grupo de no adscritos tras dejar el grupo parlamentario del que ella misma fue portavoz adjunta. Rodríguez cree que Olona tenía un compromiso adquirido con el partido y con los votantes, pero "al no lograr su objetivo", decidió marcharse en vez de mantenerse en la oposición. ENFERMEDAD COMO EXCUSA También asegura que “nuestra salida ha sido distinta”, porque ella lo hizo “en silencio” y "solo hablaron los demás", dice, limitándose en su caso a responder a preguntas de periodistas, nada más. Olona “se ha ido del partido porque no ha conseguido lo que quiere, y luego empieza a largar todo esto” y añade que “está poniendo como excusa una enfermedad, que me parece muy grave”, pero no se queda ahí porque recuerda que “no es la primera mentira que tenemos de ella” apuntando como datos más conocidos los de su empadronamiento en Salobreña, o la fecha de abandono del acta del Congreso, que por prescripción médica dejaba la exposición pública, o que no iba a hacer un partido, por ejemplo. Ni tan siquiera en la “testosterona” coincide Rodríguez con Olona. Recuérdese que la primera dejó Vox tras denunciar “acoso” laboral por parte de miembros del grupo parlamentario, que la ningunearon, mientras que, señala la almeriense, la alicantina ha arremetido contra la dirección del partido, con quien ella nunca tuvo ningún problema, ya que se circunscribió a lo sucedido en Sevilla. Cree por tanto, que lo de Olona ha sido una acusación sobrevenida. OLONA ES DE CENTRO Pero es que ideológicamente también existen diferencias entre ambas, recalca Rodríguez, quien afirma que “no tenemos nada que ver la una con la otra” aunque ambas provenga de Vox, y asegura que “todos pensábamos que ideológicamente Macarena no tenía nada que ver con Vox, y luego lo ha demostrado” porque “ella, desde mi punto de vista es más de centro que de derechas”. En ese sentido pone también ejemplo, uno es el de la vacuna del covid19 y “otros delicados, como la familia, o el aborto, que se ha visto que no va en la misma línea de Vox”. Otra diferencia que destaca la almeriense, es que en el tema económico, ella no es liberal y Olona sí. PUERTAS CERRADAS Tantas diferencias hay que Rodríguez, tras afirmar que “Libres es un partido abierto a todo el mundo”, cierra las puertas de modo explícito a Olona, “porque además de no estar en la misma onda ideológica, yo siempre he llevado a gala cumplir mi compromiso, cumplir mi palabra, y ella no”. Del mismo modo, Rodríguez tiene meridianamente claro que Libres no se entregaría a ninguna aventura política encabezada por Olona, y abunda más al añadir que está recibiendo llamadas “nacionales e internacionales” en relación a su partido, pero no está dispuesta a pervertir el proyecto iniciado tras la salida de Vox y del Parlamento de Andalucía. Valora esta noticia 4 ( 1 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

