Macenas Mediterranean Resort estrena su nuevo Club Social lunes 31 de julio de 2023 , 22:23h El nuevo Macenas Social Club pone a disposición tanto de los residentes como de cualquier persona externa al resort servicios tales como centros de estética y wellness, tiendas, restauración o piscina y zona lounge. Las instalaciones fueron inauguradas este sábado con la asistencia de José María Martín, subdelegado del Gobierno de España; Aránzazu Martín, delegada de Gobierno de la Junta de Andalucía; Maribel S. Torregrosa, diputada electa por Almería del Partido Popular; Antonio Hernando, diputado electo por Almería del PSOE; y el alcalde de Mojácar, Francisco García, entre otros representantes institucionales.

Cumpliendo con los plazos previstos, este pasado sábado fue inaugurado oficialmente el nuevo Club Social del complejo Macenas Mediterranean Resort. Se trata del primer gran hito en el desarrollo del proyecto previsto por el Family Office de la familia Cosentino para abordar la renaturalización del complejo Macenas, ubicado en la localidad de Mojácar (Almería). Unas nuevas infraestructuras que no solo mejoran la calidad de vida de los residentes del resort, sino que contribuyen a revitalizar la oferta turística del Levante almeriense. En el marco del compromiso de la familia Cosentino por recuperar una de las joyas turísticas de la provincia, y del plan integral de desarrollo del complejo, desde hoy lunes tanto los residentes como cualquier persona externa al resort podrá disfrutar de diferentes servicios de primer nivel marcados por la calidad y la máxima atención. De esta forma, el nuevo Macenas Social Club contará ya este mismo verano con restaurante, piscina y zona lounge, centro deportivo, tienda o un centro de estética. Bajo la premisa general de generar un entorno amable y fomentar un estilo de vida saludable en conexión con la naturaleza, el resort pone a disposición de todos los visitantes espacios como Marina Albar Belleza y Estética, un salón de belleza con las últimas novedades y tendencias en wellness y cuidado personal. En esta línea, también destaca Sano Macenas, un pionero centro de deporte y salud con servicio de nutrición, fisioterapia y salas de yoga y fitness, así como una completa Clínica Médica. Por su parte, Número Once Concept Store es el nombre de una tienda de artesanía que primará la oferta de decoración y moda local. Pero es la oferta gastronómica y de ocio la que se convierte en centro neurálgico del nuevo Club. Arcilla Mediterranean Restaurant abre sus puertas con un diseño actual y elegante para servir de escenario para una propuesta culinaria de proximidad, donde el producto de KM.0 ofrece su mejor versión. El restaurante está regentado por la dirección del histórico chiringuito Kon Tiki de la playa de Mojácar. Arcilla es complementado por el Beach Bar LACALA, un concepto basado en una comida saludable, divertida, de estilo viajero y para compartir, a partir del mejor producto fresco y local. Experiencias que se completan con una impresionante piscina infinita y zona lounge con vistas al mediterráneo.

Todas estas instalaciones pudieron ser conocidas en primicia por los actuales residentes del complejo en una visita guiada que tuvo lugar el pasado viernes. Casi 300 personas apreciaron todos los detalles de estos nuevos servicios gastronómicos, deportivos y de ocio del resort. Por su parte, la inauguración oficial se produjo el sábado con una importante representación institucional en la que destacó la presencia de José María Martín, subdelegado del Gobierno de España; Aránzazu Martín, delegada de Gobierno de la Junta de Andalucía; Maribel S. Torregrosa, diputada electa por Almería del Partido Popular; o Antonio Hernando, diputado electo por Almería del PSOE. El acto de presentación contó con la participación del alcalde de Mojácar, Francisco García, además de los representantes del proyecto Álvaro de la Haza, Director del Family Office de la familia Cosentino; Antonio Sánchez, responsable ejecutivo de Macenas Mediterranean Resort; y el arquitecto Rafael de la-Hoz, autor del Plan Director. Al evento, que congregó a 200 invitados, también acudieron distintos miembros de la familia Cosentino. "El Club Social es la primera gran piedra sobre la que se asienta nuestro proyecto y, gracias al esfuerzo de todo el equipo durante estos meses, constata la fiabilidad del mismo y el compromiso de la familia Cosentino con Macenas. El Club es el corazón del resort, un punto de encuentro para los residentes con todos los servicios necesarios para dar vida al complejo. El próximo hito dentro del plan de desarrollo establecido será la construcción de un Hotel principal y la puesta en marcha del campo de golf, con la idea de que se puedan abrir al público durante 2026. En paralelo, seguiremos desarrollando la zona residencial con la comercialización de nuevas villas, parcelas y apartamentos", afirma Antonio Sánchez. Precisamente, otro de los servicios que se van a poner en marcha es la oficina Excellence Services by Macenas, un centro de gestión integral de servicios para los residentes del resort. Asimismo, desde el pasado mes de abril está operativo un completo showroom para que cualquier interesado conozca las nuevas promociones disponibles en Macenas Residencial, así como para que pueda desarrollar su propio proyecto decorativo y de interiorismo eligiendo cada detalle entre las mejores marcas de diseño. Por su parte, Álvaro de la Haza manifestó que "hoy lo que celebramos es el renacimiento de Macenas. Llevamos muchos años trabajando en un proyecto en el que hemos puesto mucho empeño y cariño. Hoy damos el primer gran paso para convertir Macenas Resort en un destino residencial, turístico y deportivo de referencia a nivel nacional, y que contribuya a romper con el turismo estacional".

