Manuel Cortés presenta el cartel oficial de la Feria y Fiestas de Adra 2022

jueves 11 de agosto de 2022 , 15:36h

La ciudad de Adra tiene ya cartel oficial que anuncia la Feria y Fiestas de Adra 2022 en honor a sus patronos la Virgen del Mar y San Nicolás de Tolentino, que tendrá lugar del 6 al 10 de septiembre. Un diseño que ha dado a conocer este miércoles, en la Plaza Puerta del Mar, el alcalde, Manuel Cortés, acompañado de su autora, la abderitana Alicia Suárez Vargas. Bajo el lema, ‘Infancia’, Suárez ha elegido un diseño retro en el que aparece una niña de espaldas vestida de flamenca, junto al mar, y con un gran algodón de azúcar. El cartel, además, representa a la ciudad milenaria añadiendo un elemento típico de Adra: su faro verde del dique de Levante.

El primer edil se ha mostrado ilusionado con la próxima llegada de las fiestas patronales “tan esperadas por todos los abderitanos y abderitanas, pues han sido dos veranos en los que no hemos podido celebrarlas como la ciudad y los vecinos y vecinas merecen”. Así, Cortés ha considerado que el cartel ganador “está a la altura de unas fiestas que esperamos con tanta ilusión”. A juicio del alcalde, “ha sido muy acertado la elección de la infancia como hilo conductor de la historia que representa este cartel”, pues, no cabe duda que “es una de las etapas más bonitas de la vida y que mejores recuerdos nos traen”.

Ha sido ese carácter nostálgico del diseño el que ha hecho que el jurado haya decidido nombrar ganador a la creación de esta joven abderitana. Una tarea muy difícil la que ha tenido el jurado al tener que elegir entre 22 creaciones “cada cual mejor”. En este sentido, Cortés ha querido agradecer esa “alta participación” y ha destacado “la actitud proactiva de los abderitanos, que siempre atienden a nuestras propuestas para hacer que nuestras tradiciones se mantengan arraigadas en la ciudad”. Cabe recordar que la autora ganadora del concurso de carteles de feria no sólo se ha llevado la ovación del Ayuntamiento y de los vecinos y vecinas que han acudido a la presentación, sino que además ha sido obsequiada con un premio en metálico de 300 euros.

Por su parte, Alicia Suárez ha explicado que “este año me inspirado, sobre todo, en la infancia, porque ¿qué sería de una feria sin la presencia de los más pequeños, de las atracciones infantiles, sin la alegría de los niños y niñas vestidos con el traje tradicional y el típico algodón de azúcar…?”. “El diseño tiene presente a Adra con varios elementos, como el barco que simboliza la tradicional procesión marítima de nuestros patronos y con nuestro faro verde”

Todos los carteles presentados y que no han resultado ganadores están expuestos al público en el Ayuntamiento de Adra hasta el 25 de agosto, además, los carteles no premiados podrán ser retirados por sus autores desde la finalización de la exposición hasta el 31 de este mes. El modelo premiado pasará a ser propiedad municipal, con todos los derechos de libre utilización, reproducción y difusión, al igual que los no retirados dentro del plazo previsto.