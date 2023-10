Marcha a la base de la Legión en Viator contra la OTAN

Alrededor de un centenar de personas han participado hoy en la marcha a la base de Viator, que alberga el Tercio Don Juan de Austria de la Legión, y contra la OTAN, coincidiendo con el aniversario del referéndum sobre la permanencia de España en la Alianza Atlántica.

La marcha ha partido a las 11:00 horas desde la Puerta Purchena y ha recorrido las principales calles de la ciudad para dirigirse finalmente hacia Viator, y de allí a la Base militar.

Los manifestantes, convocados por la Plataforma almeriense OTAN NO, BASES FUERA y apoyados por diversos colectivos sociales, políticos y sindicales, como Nación Andaluza o el Sindicato Unitario entre otros han portado pancartas con lemas como “OTAN no, bases fuera”, “No a la guerra, no a la OTAN”, “Andalucía contra el imperialismo” y han coreado eslóganes como “gastos militares, para escuelas y hospitales”.

La marcha se ha desarrollado sin incidentes.