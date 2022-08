Capital Nueva rotonda en el cruce de la Avd. Nicolás Salmerón con la calle Arquitecto Pérez de Arenaza viernes 12 de agosto de 2022 , 19:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Este elemento mejora el tráfico y la seguridad vial de todo el entorno de la Piscina, el Pabellón, Skate, pistas deportivas, Parque Municipal y el futuro Parque de las Familias, ordenando la circulación y evitando atascos en las horas punta del día. El alcalde, Francisco Góngora, y el edil de OOPP, Mantenimiento y Servicios, Alberto González, han supervisado el fin de los trabajos de esta construcción vial que canaliza el tránsito y transforma las intersecciones en incorporaciones por lo que la accidentalidad potencial del cruce disminuye considerablemente. Además, se ha reforzado la señalización tanto vertical como horizontal e iluminación de la zona de actuación, todo con un presupuesto de 57.500 euros. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

