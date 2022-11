Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Maribel Carrión será la candidata del PSOE a la Alcaldía de El Ejido

miércoles 23 de noviembre de 2022 , 12:57h

Tras el cierre del plazo de presentación de precandidaturas al proceso de primarias, la actual portavoz socialista ejidense, que comenzará ahora a recopilar los avales necesarios para oficializar su nombramiento como alcaldable, tiene muy claro que “nuestra ciudad necesita contar con el esfuerzo de todos, y con la experiencia de quienes saben bien cómo es nuestro municipio”, porque como asevera, “nuestro único compromiso es con El Ejido, nuestra única lealtad es y será siempre con los ciudadanos”

“Han sido unos días muy intensos e ilusionantes para mí, porque presenté mi candidatura para encabezar un proyecto progresista, basado en el diálogo y el consenso, pero también muy consciente de que tenemos que transformar nuestro pueblo y convertirlo en una ciudad avanzada y moderna, que es lo que ya debería ser”. Con estas palabras, la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de El Ejido, Maribel Carrión, se confirma como la candidata del PSOE a la Alcaldía de El Ejido, al ser la única que ha mostrado su disposición a encabezarla, y siempre a falta de recopilar hasta el próximo día 29 de noviembre los avales necesarios para oficializar su nombramiento como alcaldable, y será por tanto, previsiblemente, la cabeza de lista de la candidatura de los socialistas ejidenses para concurrir a las próximas elecciones municipales de mayo de 2023.

Carrión ha manifestado que “solo queda un paso en este proceso interno y democrático de nuestro partido, que es la recogida de avales, momento este que aprovecharé para seguir escuchando a mis compañeros y compañeras”. En este sentido, la ya alcaldable del PSOE de El Ejido, ha insistido en que se trata “de una decisión que he meditado mucho, después de escuchar a nuestra militancia, a simpatizantes, a compañeras y compañeros y muy especialmente a las ciudadanas y ciudadanos de El Ejido, personas todas ellas que me han transmitido su impulso y su apoyo para dar este paso, que afronto con toda la fuerza y el coraje que se necesitan”.

Como ha subrayado Carrión, “hace algunas semanas trasladé a mi secretario general mi predisposición y voluntad de afrontar este reto, reconozco que con algo de vértigo, pero sobre todo con muchas ganas, decisión y firmeza, y sobre todo, con mucho empuje e ilusión”. En suma, la portavoz del PSOE de El Ejido quiere mostrar su profundo agradecimiento, “y no me voy a cansar de repetirlo, por todo el apoyo y el impulso que me están dando día a día mis compañeras y compañeros, amigas y amigos, y la ciudadanía ejidense”.

De hecho, Carrión tiene muy claro que “El Ejido necesita contar con el esfuerzo de todas nosotras y nosotros, con la juventud ejidense y con la experiencia de quienes saben bien cómo es nuestro municipio”. Tanto es así, asevera, que “nuestro único compromiso es con El Ejido, nuestra única lealtad es y será siempre con los ciudadanos y ciudadanas de El Ejido”.

En otro orden de cosas, para la candidata socialista ejidense, “el principal objetivo es seguir trabajando por todos ellos, escuchando de forma activa y poniendo en práctica todo lo recogido. Y siempre además desde el conocimiento de las necesidades de todos y cada uno de nuestros barrios, de nuestros núcleos, de nuestros pueblos”. En definitiva, ha zanjado, “trabajar por y para El Ejido. Confiando en que los ciudadanos nos den su apoyo porque somos un partido con capacidad de gestión y sobre todo, con una clara alternativa de gobierno”.

Así las cosas, ha concluido Maribel Carrión, “si algo tenemos muy claro, si algo es lo que me ha animado a dar este paso además de esa fuerza que sigo recogiendo y agradeciendo cada día, es que necesitamos convertir a nuestro municipio en una ciudad avanzada, más limpia, más integradora, con igualdad de oportunidades y donde por encima de todo prime la convivencia”.