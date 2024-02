Economía Ampliar Martín apunta "escasa incidencia" de la movilización agrícola en Almería martes 06 de febrero de 2024 , 17:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La jornada de protestas convocada por las organizaciones agrarias a nivel nacional ha tenido una escasa incidencia en la provincia de Almería, según ha informado el subdelegado del Gobierno, José María Martín. A primera hora de la mañana, se produjo una marcha de tractores en la comarca de Los Vélez, que se dirigía hacia Cúllar, en la provincia de Granada. La Guardia Civil intervino para garantizar la movilidad en las vías principales, especialmente en la A92 Norte, desviando a los vehículos por vías secundarias. Más allá de esta marcha, no se han producido otras incidencias de calado en la provincia. A esta hora, la normalidad reina en el tráfico y no se han registrado cortes de carreteras ni otros altercados. Martín ha destacado la "responsabilidad" de los agricultores almerienses, que han secundado la jornada de protestas de forma pacífica y sin causar molestias a la ciudadanía. Sin impacto en el abastecimiento La jornada de protestas tampoco ha tenido impacto en el abastecimiento de productos agrícolas en la provincia. Los mercados y supermercados han funcionado con normalidad y no se han producido desabastecimientos. Las organizaciones agrarias han convocado esta jornada de protestas para denunciar la crisis que atraviesa el sector, con precios bajos en origen y altos costes de producción. Los agricultores exigen medidas al Gobierno para garantizar la rentabilidad de sus explotaciones. Seguimiento en toda España La jornada de protestas ha tenido un seguimiento desigual en el resto de España. En algunas provincias, como Jaén, Córdoba y Sevilla, se han producido cortes de carreteras y otras acciones de protesta. Las organizaciones agrarias han anunciado que continuarán con las protestas si el Gobierno no toma medidas contundentes para solucionar la crisis del sector. En Almería, la jornada de protestas ha tenido una incidencia mínima. Los agricultores han secundado la convocatoria de forma pacífica y sin causar molestias a la ciudadanía. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

