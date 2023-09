Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Martín: “Es responsabilidad de todos que la reinserción de las personas penadas sea completa” jueves 21 de septiembre de 2023 , 18:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El centro penitenciario El Acebuche ha acogido hoy los actos del día de la Merced, presididos por el subdelegado del Gobierno La participación de toda la sociedad para lograr la reeducación y la reinserción social de las personas penadas ha centrado hoy los discursos institucionales en la conmemoración, en el centro penitenciario El Acebuche, de la festividad de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias. Así lo ha señalado el subdelegado del Gobierno de España en Almería, José María Martín, que ha presidido el acto: “Sois testigos de la diversidad de desafíos y circunstancias a las que se enfrentan todas aquellas personas que, por distintos motivos, se encuentran privadas de libertad. Es responsabilidad de todos, como establece nuestra Constitución, contribuir a que su reintegración social sea completa, restaurando la dignidad y la esperanza en quienes atraviesan momentos tan difíciles”, ha dicho. En el mismo sentido se ha pronunciado el director del centro penitenciario, Miguel Ángel de la Cruz, al señalar que lograr la reeducación y reinserción social de los penados es la “única función” del personal de Instituciones Penitenciarias. “Se ha evidenciado que solo el 19% de las personas excarceladas vuelve a reincidir. Este es un dato que nos indica que vamos por el buen camino”, ha destacado. Ambos han puesto de relieve también la “especial trascendencia” que tiene la colaboración de las instituciones públicas y privadas en las tareas penitenciarias, que fortalecen cualquier actuación sobre las personas reclusas. En la actualidad, la intervención educativa es uno de los elementos de tratamiento más activos que hay en el centro penitenciario. Este año hay matriculados 625 alumnas y alumnos de un total de 876 reclusos entre el centro de El Acebuche y el de reinserción social. Igualmente, el centro penitenciario, junto a la Entidad Estatal de Trabajo Penitenciario, da trabajo productivo y remunerado a unas 180 personas. Visibilizar la labor de Prisiones “Hoy es un día de celebración y felicitación, que nos sirve para reconocer el trabajo, a veces tan poco visible, que hace el personal de Instituciones Penitenciarias. Una labor muy importante de cara a cumplir el mandato constitucional, que no es otro que la reintegración, a la sociedad, de todas aquellas personas que están cumpliendo pena privativa de libertad”, ha apuntado el subdelegado, a preguntas de los medios. El acto ha contado también con una nutrida representación institucional. Por parte del Ayuntamiento de Almería, el concejal de Cultura, Diego Cruz, ha incidido también en la labor reeducativa de la prisión, señalando que “esa es la línea en la que el Ayuntamiento ha venido colaborando con El Acebuche, con proyectos como el Banco del Tiempo o aquellas actividades que contribuyen a normalizar y dotar de un sentido positivo y social la actividad y los fines propios de este centro”. En el acto se han entregado, igualmente, las medallas de plata y bronce al mérito penitenciario, la mención honorífica de Instituciones Penitenciarias y el reconocimiento por 25 años de servicio, junto a los demás reconocimientos entregados por el centro penitenciario para el personal funcionario y los internos que han destacado en su desempeño. La celebración del Día de la Merced ha contado también con la presencia del comisario principal jefe provincial de la Policía Nacional, Gumersindo Vila o del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, coronel Jorge Montero Llácer, entre otros. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Noticias relacionadas Detenido por lanzar paquetes de hachís al interior de la cárcel de El Acebuche