Martín: “La cultura y el deporte vertebran la sociedad al igual que la sanidad o la educación”

La Subdelegación del Gobierno de España en Almería ha galardonado hoy a la poeta Aurora Luque, a la jugadora de baloncesto Lola Pendande, a la Fundación Indaliana para la Música y las Artes (Clasijazz) y al Club Voleibol Almería por sus méritos vitales y profesionales, que les han hecho merecedores este año de los premios Constitución. La conmemoración de la aprobación de la Carta Magna ha pivotado esta edición en el reconocimiento de los artículos 43.3 y 44, que establecen que los poderes públicos fomentarán la educación física y el deporte y facilitarán el acceso a la cultura de todos los ciudadanos. En su intervención, el subdelegado del Gobierno, José María Martín, ha señalado que “un país culto es un país más moderno, más seguro y más rico” y que un país que promociona el deporte “favorece la integración social y respalda el empoderamiento de las mujeres y de los jóvenes”. Durante su discurso, Martín Fernández ha destacado que, con el fin de fortalecer la industria cultural y el apoyo al deporte, el Gobierno de España destinará en los Presupuestos Generales del Estado 2023 1.804 millones de euros a las políticas de Cultura y Deporte, un 13,5% más que en el presupuesto vigente. “Ambos adquieren, por primera vez, la consideración de bienes públicos de carácter preferente, por su naturaleza vertebradora de la sociedad, al igual que la sanidad o la educación”, ha dicho el subdelegado. Todo ello se hará, ha añadido, desde una línea de actuación prioritaria para el Gobierno como es la perspectiva de género, “imprescindible para cumplir el mandato constitucional de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres”. Los galardonados este año Aurora Luque, Premio Nacional de Poesía 2021, ha aludido al valor del texto constitucional al recoger el reconocimiento entregado por la Subdelegación del Gobierno: “Entiendo la Constitución de mi país como un tesoro colectivo y también como una riqueza personal. Qué no darían las mujeres de Irán por verse acogidas bajo una Constitución tan generosa y tan respetuosa como la nuestra. Mejorémosla, cambiemos lo que ya no funciona, pero celebrémosla: hoy, y todos, todos los días del año”, ha dicho. Por su parte, Joaquim Pendande, q ue ha recogido el premio en nombre de su hermana, la jugadora de baloncesto Lola Pendande, ha dado las gracias “por todo el apoyo que esta provincia le ha dado a mi hermana en todo momento y el seguimiento a diario” de su trayectoria. “En su honor, recojo este premio con muchísima ilusión”, ha señalado. La Fundación Indaliana para la Música y las Arte (Clasijazz) ha recibido otro de los premios Constitución 2022 por el fomento de la música y las artes en la provincia. Pablo Mazuecos, presidente de la Fundación y CEO de Clasijazz se ha mostrado “feliz” por un reconocimiento que premia “la expansión de la cultura tanto en Almería como fuera de ella”, que ha hecho que este modelo termine exportándose a otros lugares. Con sus más de 700 socios, Clasijazz, ha dicho Mazuecos, “está dando una vida cultural trepidante” a la ciudad de Almería, generando también turismo cultural de calidad. Por último, el Club Voleibol Almería ha sido galardonado por el extraordinario palmarés logrado en sus 36 años de historia. A lo largo de este tiempo, el club ha conseguido una treintena de títulos nacionales y un subcampeonato de Europa. Sus logros le convierten en el mejor club de voleibol masculino de España de toda la historia. En su nombre, Antonio Rodríguez, presidente del Club Voleibol Unicaja Costa de Almería, ha destacado que el premio es para el club “una motivación y una satisfacción. Nos impulsa a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora y es, al mismo tiempo, muy satisfactorio que se reconozcan los logros de este club”. 44 aniversario de la Constitución La conmemoración del 44 aniversario de la Constitución española, acto solemne presidido por el subdelegado del Gobierno, José María Martín, ha contado con la presencia de las principales autoridades civiles, judiciales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas de la provincia. En el mismo se ha hecho entrega también de una condecoración al capitán marítimo de Almería, José Aranda Vasserot y a la funcionaria de la Subdelegación Noemí Mesa Jiménez, en reconocimiento a su labor y desempeño profesional. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

