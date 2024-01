Economía Ampliar Más de 200 inspecciones al comercio almeriense lunes 15 de enero de 2024 , 13:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Empleo asesora a comercios para evitar la competencia desleal y proteger a consumidores y comerciantes. Amós García destaca que las 205 actuaciones realizadas por la Inspección Comercial en 2023 mejoran la competitividad del sector La Delegación de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha llevado a cabo en 2023 un total de 205 actuaciones en el marco del Plan de Inspección Comercial, correspondientes a acciones informativas y de asesoramiento a empresas comerciales, así como visitas de inspección, según ha informado el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García Hueso, quien ha explicado que estas acciones “tienen como finalidad proteger a las personas consumidoras, evitar la competencia desleal y mejorar la actividad y la competitividad del sector”. “El comercio -ha añadido-, es una actividad muy importante para la economía almeriense, ya que engloba a casi el 19% del total de las empresas de la provincia, con cerca de 11.600 empresas y 14.400 establecimientos comerciales. Además, esta actividad aglutina a más del 20% del total de trabajadores de la provincia, unas 66.000 personas, y suma, junto a la hostelería, el transporte y el almacenamiento, más de 3.131 millones de euros a la economía provincial, el 21% del PIB de Almería”. Para llevar a cabo esta labor de protección, el equipo de Inspección Comercial de Almería realiza visitas a comercios durante todo el año “con una campaña general de información sobre normativa comercial, con especial hincapié en informar y asesorar a los comerciantes sobre horarios y actividades promocionales de venta, realizando una labor preventiva que evite posteriores sanciones”, ha explicado García Hueso. Esta información se traslada a las asociaciones comerciales para que la difundan entre sus asociados, y se publica en la web de la Consejería de Empleo para que los comerciantes puedan hacer una evaluación previa y adaptarse a la normativa. Durante 2023 se han iniciado 205 expedientes por parte de la Inspección Comercial provincial y levantado 195 actas tras inspeccionar comercios en las campañas específicas, como las de rebajas de verano e invierno, informativas de la normativa comercial, de horarios, de ventas promocionales y ventas en liquidación y de las ferias comerciales celebradas en la provincia. Se han archivado 189 expedientes por no incurrir en infracción, tras haberse subsanado las deficiencias u omisiones detectadas. Tan sólo tres expedientes se han trasladado a la Dirección General de Comercio por considerar que eran constitutivas de infracciones graves, que son de su competencia y que continúan en tramitación. Tras realizar las diligencias previas oportunas, se han tramitado cuatro expedientes sancionadores por No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

