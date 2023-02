Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Más de una decena de actividades por del Día Internacional de la Mujer jueves 23 de febrero de 2023 , 16:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha presentado el contenido de un amplio y variado programa que girará en torno al lema de la campaña ‘Al final somos iguales’ Bajo el lema ‘Al final somos iguales’, el Ayuntamiento de Almería conmemora este año el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, con un completo programa compuesto por más de una decena de actividades, que hoy ha presentado la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez. Recordando que “el Ayuntamiento trabaja la igualdad de forma transversal, en todas y cada una de las áreas, a lo largo de todo el año”, Laynez reconoce en estas actividades “una oportunidad más para reivindicar lo que es de justicia, que todos, hombres y mujeres, somos iguales y que mientras que solo haya una igualdad lega, pero no una igualdad real, no habrá una democracia plena ni una sociedad madura. La igualdad real sigue siendo un objetivo pendiente”, ha abogado. El programa de actividades en torno al 8M incluye este año charlas informativas, coloquios y mesas redondas, actividades culturales y deportivas y visitas teatralizadas, acompañando el acto institucional que se celebrará el martes 7 de marzo con la entrega de galardones a ocho mujeres que serán reconocidas por “sus méritos, capacidades y lucha en favor de la igualdad, a propuesta del Consejo Sectorial de la Mujer y cuyos nombres serán públicos mañana, y la lectura de la Declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer. La campaña sobre la que giran todas las actividades programadas, con el eslogan ‘Hombres Mujeres al final somos iguales’, será visible a través de mupis, prensa, lonas y redes sociales.. entre los día 27 y 13 de marzo e irá acompañada también de un vídeo, hoy presentado, que reclama “una igualdad real”, ha subrayado Laynez. Programa de actividades Cronológicamente, el próximo 2 de marzo, en colaboración con el Departamento de Derecho de la Universidad de Almería, el Ayuntamiento organiza una jornada informativa bajo el título “Prevención y detección de distintas manifestaciones de la Violencia de Género”, que tendrá lugar en la Escuela Municipal de Música y Artes, a las 9.00 horas. Los días 3 y 4 de marzo el Teatro Apolo acogerá la celebración del décimo encuentro de tunas femeninas, con tunas procedentes de diferentes ciudades de Andalucía (Granada, Sevilla) y del resto de España (Salamanca, Valencia o Barcelona, entre otras). Además, está prevista la participación en este encuentro de la Tuna Femenina de Maastrich (Países Bajos) y la Tuna Femenina de Eindhoven (Holanda). La entrada para asistir es de 10 euros, recaudación que tiene carácter solidario destinada a Manos Unidas. También a partir del día 3, y hasta el día 8 de marzo, se visibilizará la celebración del Día Internacional de la Mujer con la iluminación de las principales fuentes ornamentales de la ciudad de color violeta. Simbólicamente, tendrá lugar un acto de inauguración de las mismas, en la Fuente del Remador del Parque Nicolás Salmerón, con la participación del resto de administraciones e instituciones de la ciudad para visibilizar una ‘Almería unida por la igualdad’. Será a las 19.30 horas. El domingo 5 de marzo, se celebrará la Carrera Solidaria de la Mujer, que este año alcanza su décima edición. El plazo de inscripción estará abierto hasta el jueves 2 de marzo en mujeralmeria.es o cdnexa.es. El precio es de 10 € para los adultos, siendo uno solidario, y tres euros para la carrera infantil, inscripción que irá destinada íntegramente a la causa solidaria que cada año tiene esta carrera. En este caso, el dinero recaudado irá a parar a la Asociación de Mujeres de la Pesca de Almería ‘Galatea’. El 6 de marzo se celebrará una nueva jornada informativa bajo el título ‘Marzo con Nombre de Mujer’, en colaboración con el proyecto ‘Universo Mujer tenías que ser’ del I.E.S. Maestro Padilla, a las 10.30 horas en la Escuela Municipal de Música. Mesa redonda en la que participarán, entre otras, mujeres que hoy desempeñan su labor profesional en Cuerpos de Seguridad como Bomberos, Policía Local, Policía Nacional, el Ejército (Legión) o periodistas. Acto institucional El día 7 de marzo tendrá lugar el acto institucional de entrega de galardones a mujeres que han destacado en distintas facetas profesionales o sociales reconociendo su contribución social o trayectoria profesional. El acto, que estará presidido por la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, se celebrará a partir de las 17.30 de la tarde en el Salón Noble del Círculo Mercantil “En este acto, el Ayuntamiento entregará un galardón en cada una de las siguientes categorías: trayectoria profesional, solidaridad, deporte, lucha por la igualdad, comunicación y difusión, investigación, emprendimiento y cultura y educación. Las galardonadas serán elegidas por votación en el Consejo Sectorial de la Mujer”, ha explicado la concejala de Igualdad, Paola Laynez. También se procederá en el mismo acto a la lectura de la Declaración Institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer. El jueves, 9 de marzo,, a las 12.00 horas, se celebrará la entrega de premios del IV Concurso Intercentros ‘Dale al arte por la igualdad’ en la Escuela de Artes. En esta edición, los alumnos participantes de los centros escolares de infantil, primaria y secundaria, han tenido que crear un diseño de vestuario inspirado en un cuadro o escultura de una mujer artista. Una iniciativa realizada en colaboración con el IES Maestro Padilla, a través de su proyecto ‘Universo: Mujer tenías que ser’. En el marco de las jornadas informativas que incluye este programa, para el día 10 se ha organizado una charla bajo el título “Por una igualdad real”, impartida por la Asociación de Mujeres Juristas de Almería, en el I.E.S. Los Ángeles. Para el día 12 de marzo se ha diseñado una visita teatralizada al Conjunto Monumental de la Alcazaba de Almería, bajo el título ‘Con ojos de Mujer’. Habrá disponibles dos pases, el primero a las 10.30 y el segundo a las 12.00, con una participación máxima de 70 personas. Las inscripciones son gratuitas y están abiertas hasta completar aforo en los Centros de la Mujer del Ayuntamiento de Almería. Además, en colaboración con el Área de Cultura y Educación, se va a llevar a cabo la exposición "Mujer y Arte", donde participan 86 mujeres afincadas en Andalucía. La inauguración tendrá lugar el 3 de marzo a las 20:00h en el Museo de Arte de Almería Espacio 2.

