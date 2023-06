Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Más del 39% de los bebés almerienses tienen un progenitor extranjero Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por viernes 23 de junio de 2023 , 13:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Poco menos de 32 años es la edad media de las madres almerienses, algo más jóvenes que la media andaluza Almería es la provincia andaluza con mayor porcentaje de nacimientos con algún progenitor extranjero, según los datos provisionales del Movimiento Natural de la Población (MNP) del cuarto trimestre de 2022 publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Ieca). De los 16.177 nacimientos registrados en Andalucía en ese periodo, 3.014 (el 18,6%) tuvieron algún progenitor extranjero. De estos, 1.265 (el 39,3%) se produjeron en Almería, seguida de Málaga con 891 (el 27,6%). El resto de provincias andaluzas tuvieron porcentajes inferiores al 15%. La edad media de las madres en Almería fue de 31,9 años, ligeramente inferior a la media andaluza de 32,8 años. El 51% de los nacimientos correspondieron a madres no casadas y el 1,4% fueron partos múltiples. En cuanto a las defunciones, Almería registró 1.340 fallecimientos en el cuarto trimestre de 2022, de los que el 4% fueron de extranjeros. El 51,6% fueron hombres y el 48,4% mujeres. La edad media de los fallecidos fue de 78,7 años. El balance entre nacimientos y defunciones fue negativo en Almería, con un saldo vegetativo de -75 personas. En el conjunto de Andalucía, el saldo vegetativo fue de -2.441 personas. Un total de 18.618 defunciones se registraron en Andalucía durante el cuarto trimestre del años 2022, lo que supone 2.441 más que los nacimientos, además se contabilizaron 16.177 nacimientos y 8.615 matrimonio, según los datos provisionales de las Estadísticas del Movimiento Natural de la Población (MNP) que publica este viernes el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Ieca). Estas cifras suponen, respecto al mismo trimestre de 2021, un aumento del 10,7% en matrimonios y descensos del 5,7% en defunciones y del 4% en nacimientos. Además, en este trimestre se produjeron 15.984 partos de los que el 1,5% fueron múltiples (233 dobles y 4 triples). Estos partos dieron lugar a 16.177 nacimientos (nacidos vivos) de los que algo más de la mitad (51,1%) fueron niños. En cuanto al estado civil de las madres, el 53,1% de los nacimientos correspondieron a madres no casadas (frente al 53,0% en el mismo trimestre de 2021). Los nacimientos en los que algún progenitor era extranjero fueron 3.014 y supusieron el 18,6% del total, destacando las provincias de Almería y Málaga, donde este porcentaje se situó en el 39,3% y 27,6% respectivamente. La edad media de las madres fue de 32,8 años. En el 33,5% de los nacimientos, las madres tenían una edad comprendida entre los 30 y los 34 años, siguiéndole en importancia el volumen de madres entre 35 y 39 años, con un 28,3%. En cuanto a las defunciones, el 51,2% fueron hombres. El 69,2% de las defunciones ocurridas en este periodo correspondieron a personas mayores de 74 años, siendo más frecuentes entre 85 y 89 años (19,5%). Desagregando por sexo, este mismo grupo de edad sigue siendo el de mayor frecuencia tanto entre las mujeres (22,6%) como entre los hombres (16,6%). Las defunciones de extranjeros representaron el 4,7% del total. El 40,2% de las defunciones correspondieron a personas viudas, seguido del 39,3% que representaron las personas casadas. El estado civil más frecuente entre los hombres difuntos fue el de casado (55,6%), mientras que para las mujeres fue el de viuda (61,3%). De los 8.615 matrimonios inscritos en Andalucía, 275 fueron entre personas del mismo sexo (3,2% del total). El 60,0% de estas uniones fueron entre mujeres. El 12,8% de los matrimonios (1.102) correspondieron a uniones en las que algún cónyuge era extranjero. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

