Mascarillas ecológicas frente a la contaminación creada por la pandemia

La Unión Europea había prohibido los plásticos de un solo uso para el año 2021. Sin embargo, este año 2020 ha estado protagonizado por el usar y tirar y por las mascarillas tan contaminantes y que, por su dificultosa composición, hacen de su reciclaje una odisea casi imposible.

Según WWF, hay 10 millones de mascarillas al mes que han sido mal recicladas y que se encuentran contaminando nuestro mundo. Muchas de ellas, flotando en los océanos.

No sabemos cuánto tiempo tendremos que convivir con las mascarillas. Por ello, es importante concienciarnos y optar por las mascarillas ecológicas y reutilizables, que pueden evitar un nuevo desastre ecológico.



Además, encontramos distintos tipos de mascarillas reutilizables en el mercado. Solo tenemos que conocer las opciones para saber cuál se ajusta más a nuestra preferencia.

Tipos de mascarillas ecológicas

Mascarillas con filtro

Hechas de algodón orgánico, reutilizable y reciclable, libres de plásticos y lavables. Tienen varias capas y una de esas capas es el filtro desechable y que se cambia, para que se pueda seguir utilizando la mascarilla las veces que sea preciso.

Mascarillas ecológicas FFP2

Estas son de tela reutilizables, cuyo filtro antibacteriano es equivalente a FFP2. ¿Qué significa esto? Que filtran la mayoría de las partículas del aire. Además pueden ser lavadas repetidamente sin que pierdan esta propiedad.

Mascarillas quirúrgicas ecológicas

Las mascarillas quirúrgicas que no son ecológicas son las de un solo uso. Es decir, las de usar y tirar. Ese es su gran problema. Aquí es donde encontramos el grave problema del reciclaje. Realmente porque es muy difícil saber cómo reciclar cada una de las partes de la mascarilla y porque hay partes en sí que no son reciclables. Pueden tardar 450 años en descomponerse.



No olvidemos que para que una mascarilla ecológica esté homologada debe llevar el Certificado: CE-11385.

Esto hará que estemos protegidos y que también lo esté el medio ambiente.





¿Qué beneficios y ventajas tiene una mascarilla reutilizable?





Reutilizables

Esta es su principal ventaja. Ya que casi todas las demás, derivan de esta. Que puedan utilizarse en repetidas ocasiones hace que sean una fuente de beneficios.

Cómodas

Resultan más cómodas que las de usar y tirar. Ya que evitan los incómodos “pelillos” que se desprenden de las quirúrgicas. No producen tanta alergia. Además, se adaptan mucho mejor al rostro de cada persona, porque son únicas. Por no hablar de que son más sencillas de compatibilizar con el uso de gafas.

Transpirables

Esto hace que no se produzcan tantos granos o irritaciones porque la piel puede respirar. Además de que la sensación de falta de aire será menor.

Lavables e higiénicas

Esta característica hace que siempre tengamos, no solo la sensación, si no la realidad de una mascarilla limpia e higienizada para su uso. Además de que podremos utilizar nuestros propios olores de jabones para hacer que nos sintamos mejor. Bastantes distancias tenemos como para que también nuestros olores sean fríos.

No contaminan

Este es, por supuesto, uno de sus grandes beneficios. Recordemos que el planeta está al límite de muchas situaciones de no retorno. El uso abusivo de guantes y mascarillas que ha supuesto la pandemia se ha convertido en un grave problema. Necesitamos conciencia sobre la solución de este conflicto.

Resultan más económicas

Puede que la inversión inicial sea un poquito más costosa pero, a la larga, esta opción sale más barata.

Estéticas

Cabe destacar que se han convertido en un elemento de moda básico. Así las mascarillas pueden ser un complemento estético como antes lo era una camiseta. Finalmente, parece que tenemos que acostumbrarnos a su presencia.