Matarí destaca la falta de respuestas de Ábalos en Almería

jueves 18 de marzo de 2021 , 15:44h

Matarí: "La mala gestión y los incumplimientos de Ábalos condenan a Almería a no tener AVE como mínimo hasta 2026"







El diputado nacional del Partido Popular de Almería, Juan José Matarí, se ha referido hoy a la visita del Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, a la provincia y ha señalado que “no es una buena noticia” que haya retrasado la llegada de la Alta Velocidad a Almería como mínimo hasta el año 2026, algo que desde el PP de Almería “nos temíamos que iba a ocurrir” como ya avisaron los diputados nacionales en numerosas ocasiones después de comprobar que no se estaban cumpliendo los plazos previstos en el cronograma que dejó elaborado el Gobierno del Partido Popular.



Matarí explica que el horizonte de 2026 anunciado por Ábalos sigue provocando “incertidumbre” porque no es una fecha concreta, sino una aproximación, y conociendo la trayectoria de los gobiernos del PSOE con Almería “podría retrasarse aún más”. En este sentido, espera que el Gobierno de Sánchez cumpla con los casi 600 millones presupuestados para el AVE en 2021 y de esta forma se dé un impulso a esta obra que podría haber estado finalizada en 2023 con el Partido Popular.



El diputado almeriense afirma que la visita de Ábalos a la provincia ha sido “únicamente para cubrir expediente” ante las críticas que ha recibido en los últimos meses por no venir a rendir cuentas de sus actuaciones al frente del Ministerio, y lamenta que se haya marchado sin dar explicaciones sobre otras infraestructuras que también preocupan a los ciudadanos.



“Hoy Ábalos ha visitado la maravillosa estación de ferrocarril de Almería, pero no ha dicho si se la piensa ceder al Ayuntamiento tal y como se comprometió a hacer tras su restauración; ha hablado del Cañarete para afirmar que las obras estarán finalizadas en junio, pero tampoco ha dicho nada del proyecto integral que hemos solicitado en esta carretera para que no se vuelvan a producir cortes de tráfico ocasionados por los desprendimientos; se ha referido a la conexión ferroviaria con Granada y tampoco ha dado una fecha concreta para su restablecimiento. En definitiva, ha venido “de paseo” a una provincia que lo que necesita son realidades y no más promesas incumplidas”, ha afirmado.



Juan José Matarí lamenta que Almería no sea una prioridad para el Gobierno de Sánchez ni para Ábalos que se ha marchado sin anunciar nada nuevo sobre el tercer carril de la A-7 tan necesario para todo el Poniente almeriense. También ha guardado silencio sobre la fecha de aprobación del proyecto del enlace 429 que conecta la A-7 con las carreteras A-1051 y A-391 (términos municipales de Roquetas y Vícar), y el proyecto de mejora de los enlaces 409 y 411, en El Copo y Santa María del Águila, en el municipio de El Ejido.



El diputado popular ha concluido recordando que cuando el ministro del PP, Íñigo de la Serna, visitaba la provincia lo hacía para dar cuenta de todo lo que se había hecho durante esos meses y demostrar que se cumplía con lo prometido. Sin embargo cuando Ábalos visita Almería lo hace para rellenar agenda e intentar tapar la mala gestión que está llevando a cabo al frente del Ministerio de Fomento.



“La situación actual de las infraestructuras en Almería es consecuencia de que Ábalos sólo se dedica al Ministerio en los ratos libres que le dejan sus funciones como vicesecretario de Organización del PSOE. Para él, su responsabilidad como ministro y los problemas de las infraestructuras en Almería ocupan un segundo plano, y lo prioritario es el Partido Socialista”, concluye.