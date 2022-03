Opinión Mejorar Almería mirando al mar Ramón Fernández-Pacheco Monterreal Más artículos de este autor Por domingo 06 de marzo de 2022 , 06:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento acaba de presentar el ambicioso proyecto “Almería a mar abierto”, que es un conjunto de proyectos y actuaciones centrados en resolver y transformar la falta de diálogo urbano entre nuestra ciudad y su magnífico frente litoral. Se trata de un total de siete propuestas de actuación lideradas desde la iniciativa municipal, con participación de otras administraciones y también de la iniciativa privada, y que suponen una inversión de 10,6 millones de euros. Con estas actuaciones se facilita nuestra movilidad, avanzamos hacia la accesibilidad universal, mejoramos nuestro medioambiente, apostamos por la sostenibilidad urbana, favorecemos nuestra oferta turística y, en definitiva, mejoramos la calidad de vida de todos los almerienses. Casi todas estas propuestas ya están en marcha y tienen como ámbito de actuación una superficie superior a los 100.000 m², extendida desde la Avenida Cabo de Gata hasta la desembocadura del Río Andarax. Entre los aspectos más destacables de las propuestas me gustaría destacar el Proyecto de Adecuación y Mejora de Avenida Cabo de Gata (2 millones de euros). También acometeremos la Mejora de la Accesibilidad del Paseo Marítimo (700.000 euros) y mejoraremos la Iluminación del Paseo Marítimo y el Paseo de Ribera, con otro proyecto que ya está en fase de contratación y que, con una inversión de más de 310.000 euros, renovará 423 puntos de luz en el Paseo Marítimo y 324 puntos en el Paseo de Ribera. Del mismo modo se incluye en el Plan la Prolongación del Paseo Marítimo, una actuación estratégica en la que el Ayuntamiento participa casi con el 50% de su coste y que estará lista en primavera. Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es la Recuperación del edificio La Marina y adecuación del entorno. En ese objetivo municipal y de ciudad, desde el Ayuntamiento hemos analizado y valorado positivamente la propuesta presentada por parte de una iniciativa privada, y estamos trabajando para establecer las condiciones que regirán la concesión demanial que se hará de ese espacio, en el que se creará un centro recreativo náutico y de restauración. Otra de las actuaciones previstas es el proyecto de Adecuación del Delta Río Andarax y la prometida conexión entre el Paseo Marítimo y Paseo de Ribera, que sigue pendiente de la respuesta del Gobierno de España. Creo que un proyecto de esta importancia no puede quedarse incompleto por el incumplimiento de un compromiso, por lo que estaremos muy atentos por el bien de Almería. Ramón Fernández-Pacheco Monterreal Alcalde de Almería (PP) 265 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)