Almería Ampliar Menores infractores donan 60 kilos de verduras a personas sin hogar jueves 18 de enero de 2024 , 18:24h Escucha la noticia El sistema de justicia juvenil andaluz logra un 80% de éxito en la rehabilitación de menores infractores La delegada territorial en Almería de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, Rebeca Gómez, ha acompañado a un grupo de jóvenes que cumplen medidas judiciales en el Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) El Molino a la Casa de Nazaret, donde han donado 60 kilos de verduras procedentes de cultivo ecológico cosechadas por ellos en el taller de horticultura que realizan como parte de su proceso de reeducación. Gómez ha señalado que durante la visita, los menores han podido conocer el día a día de los 40 residentes a los que esta ONG acoge y el trabajo que los frailes franciscanos de Cruz Blanca, que gestionan la Casa, desarrollan con personas que en muchos casos vivían en la calle y arrastran duras historias personales. La Delegación territorial de Justicia tiene la competencia de garantizar centros y servicios para que los menores infractores ejecuten las medidas que les imponen los jueces. Los jóvenes que cumplen medidas de internamiento siguen sus estudios dentro del centro y asisten a distintos talleres prelaborales en los que adquieren una formación enfocada a su capacitación para el futuro. Entre los diversos talleres que se llevan a cabo en el CIMI El Molino, gestionado por la entidad ADIS Meridianos, se encuentra el de jardinería y horticultura realizado por los menores que han acudido a la Casa de Nazaret para donar las hortalizadas cultivadas y recolectadas por ellos mismos en un huerto ecológico en el centro. La delegada ha destacado la labor del director del SIMA, Raúl Roda, del director del CIMI, Daniel Cuadra, y la del del Servicio Integral de Medio Abierto, Raúl Roda, que supervisa la ejecución de las medidas no privativas de libertad, así como la de todo el equipo multidisciplinar de profesionales que trabajan en el sistema de Justicia Juvenil que logran que "en el 80% de los casos los menores no vuelvan a reincidir" Gómez ha subrayado la apuesta del Gobierno andaluz por la reeducación de los menores infractores, y ha señalado que "el sistema de Justicia Juvenil de nuestra comunidad autónoma es referente a nivel nacional e internacional, con un presupuesto que supera en 2024 los 80,1 millones de euros". La delegada ha señalado que "la apuesta por la prevención y la reeducación son esenciales para lograr el objetivo de la no reincidencia y la reinserción de los menores" y ha trasladado a los jóvenes "el mensaje del consejero, José Antonio Nieto, de orgullo por su esfuerzo y su capacidad para aprovechar esta oportunidad que les brinda el sistema de justicia juvenil de la Junta de Andalucía para reinsertarse y contribuir a una sociedad mejor". En la visita, los menores también han estado acompañados por la subdirectora del CIMI, Esther Martínez y la educadora social, Sandra Reche.

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.