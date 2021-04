Capital Mesa y alcalde coinciden en que el Ayuntamiento debe aportar menos al soterramiento jueves 15 de abril de 2021 , 16:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia

Desde la Mesa del Ferrocarril se le ha trasladado al edil, que deberán ser los presupuestos generales del Estado, lo que asuman la financiación de las futuras obras de la segunda fase del soterramiento de la integración de la alta velocidad en la capital.



La Mesa del Ferrocarril de Almería, se ha reunido con el Alcalde de la ciudad de Almería, para analizar el acuerdo adoptado el pasado día 24 de marzo en el Consejo de Administración de la AVV de Almería, sobre el soterramiento de la segunda fase de la alta velocidad en la capital.



La plataforma ciudadana, le han traslado al Alcalde que no están de acuerdo con la formula de reparto de la financiación de las obras , ya que, entre otras cuestiones siguen existiendo , que deberán ser los Presupuestos Generales del Estado, los que asuman la financiación de las futuras obras de la segunda fase del soterramiento de la integración de la alta velocidad en la capital.



Se pregutan desde la Mesa, por que tenemos que renunciar a algo tan legítimo como que las partidas para el AVE se recojan en los Presupuestos General del Estado o en los de la Junta, como ha ocurrido en la inmensa mayoría del territorio español, como fueron los casos más recientes las Estaciónes de Málaga o de Granada. Coincidiendo con el Alcalde que la capital en todo caso tendrá que reducir de manera considerable su aportaciòn económica a este proyecto. Respecto al aislamiento de la Estación de la antigua Estación del ferrocarril, le han trasladado su malestar ante el hecho de que en principio se quedaría sin uso ferroviario, planteándole que la conexión de la calle La Marina con la Plaza de Manuel Fraga, se podría estudiar en el futuro proyecto que se va a redactar, otros espacios como el Parque de la Estación para la ubicación de ese víal. A una pregunta de la Mesa, sobre si la implementación del tren de cercanías, se ha tenido en cuenta en las reuniones técnicas del Consejo, por parte de la Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento Ana Labella, se les ha informado que efectivamente la solicitud remitida en su día por la plataforma ciudadana a la Gerente, se tendrá en cuenta a la hora de la redacción definitiva del proyecto de la segunda fase de integración.



En cuanto a la reforma de la Estación intermodal, desde la Mesa y a la espera de la redacción del proyecto, la consideran una mala decisión, por apostar por una solución low cost, en vez de haber aprobado la construcción de una nueva Estación tal y como se ha hecho en todas las capitales por donde pasa el AVE. Por parte del Alcalde Ramon Fernández Pacheco, se ha informado a la plataforma ciudadana que habrá que esperar al proyecto final de como quedan los espacios, sin que esté descartado un presupuesto añadido de 10 millones de euros que vendrían a mejorar los servicios de la futura Estación del AVE.



Le han trasladado al Alcalde el planteamiento plenamente mercantilista ,que se viene defendiendo por parte de Adif, respecto al Plan de Negocio que quiere utilizar la sociedad para financiar la aportación del 58% de la obra, lo cual podra dar unos intereses urbanísticos que puede que den beneficios a quienes tienen una participación directa en las obras y en los espacios que serán liberados con el soterramiento, pero que desde la Mesa del Ferrocarril se reclama, que esos 28.000 metros cuadrados de suelo publico se le de un uso en futuro para el esparcimiento y el ocio de los ciudadanos de Almeria, ya que, de lo contrario supondrá que el entorno de la Estación quede amurallado y rodeado por 11 torres de 17 plantas cada una, lo cual supondria un desarrollo urbanístico insostenible.



Para finalizar la reunión se le ha planteado al Alcalde, la preocupaciòn de la Mesa , de que el proyecto de integración de la ciudad de Almería demuestra el escaso interes de garantizar la futura conexión con el Puerto de Almeria, por no decir el nulo interés de abordar esta cuestión en el corto y medio plazo ,a la vista de las propuestas técnicas que se recogen en el plan aprobado, no se ha pensado aún en ningún tipo de conexión, ni parece que las posiciones adoptadas permitan suponer que exista realmente una preparación de esa comunicación.



A lo que el Edil les ha respondido su firme voluntad de que la conexión con el Puerto se haga realidad en un futuro, por lo que desde el Ayuntamiento van a trabajar conjuntamente con la Autoridad Portuaria , para que se contemple ese proyecto, que espera este redactado y se integre en el futuro Puerto Ciudad de la capital.



