Opinión Misión con Imagen del Santo Cristo de la Escucha Francisco J. Escámez Mañas Por martes 01 de noviembre de 2022 , 17:52h En la fiesta de Todos los Santos comienza una Misión con la Imagen del Santo Cristo de la Escucha. El Santo Cristo será trasladado desde su capilla de la Catedral hasta el Santuario de la Patrona, donde el Obispo celebrará la Eucaristía. De este modo comienzan las acciones preparatorias del Jubileo para el V Centenario de la edificación de la Catedral. En efecto, celebraremos el 500º aniversario de la bendición de la primera piedra de la Catedral nueva el 4 de octubre de 2024. A propuesta del Cabildo, el Sr. Obispo solicitó y Papa Francisco ha concedido un Jubileo para el año 2023-2024. Colaboran todas las parroquias de la ciudad. La Imagen estará una semana en cada comunidad católica. El Cabildo apoya técnicamente si es preciso (traslado de la Imagen hasta la parroquia), y pastoralmente: oferta de materiales y de conferenciantes o confesores. Cada parroquia adapta las charlas y celebraciones a su realidad, y traslada la Imagen hasta la siguiente parroquia. Habrá un cepillo para una obra de caridad, cuyo importe se entregará a Cáritas. No es la primera salida extraordinaria de la Imagen. En Almería se organizó el Día de Oración por el Concilio. Con ese motivo, el domingo 11 de marzo de 1962 se realizó un vía crucis con el Santo Cristo de la Escucha, hasta puerta de Purchena. Aquella salida fue de un día; ahora, las salidas están previstas durante todo el curso. Un grato jalón para la efeméride que preparamos será, D.m., la publicación de un nuevo libro, fruto de la colaboración entre Instituciones, IEA-Diputación y Cabildo-Obispado. Tenemos estudios sobre diferentes aspectos de la Catedral (cabildo, decoración, material divulgativo, música, pérdidas de patrimonio, proceso constructivo, obispos, orfebrería, órganos, etc) Faltaba un estudio histórico de conjunto. Este proyecto viene a colmar esa laguna, gracias al impulso del IEA con su hasta hace poco director, Francisco Alonso Martínez, nuevo Delegado autonómico de Educación. Coordinado por Juan Manuel Martín Robles, J. Leonardo Ruiz, Valeriano Sánchez y F. Escámez, decenas de colaboradores especialistas -paisanos y foráneos- de diversas posiciones académicas y diferentes cosmovisiones, han elaborado un estudio variado y bastante completo sobre la Catedral y su andadura, cuya publicación está prevista para el próximo año. La Misión con la Imagen del Santo Cristo hará resonar la voz de Dios Padre: "Este es mi Hijo amado, escuchadle" (Mc 9,7) Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Francisco J. Escámez Mañas Archivero Capitular