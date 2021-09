Miss Y Míster Almería 2021 En El Teatro Auditorio Ciudad De Vícar





Todo está preparado para la Gala Final del certamen Miss y Mister Provincia de Almería 2021 en la que trece jóvenes, siete chicas y seis chicos, pugnarán por ser los representantes almerienses en próximos certámenes y en especial los de Miss Supranational España y RNB España. Vícar vuelve a apostar una vez más por este certamen que organiza Néstor Jiménez (NJ Couture), en su permanente apoyo a los jóvenes. Para el alcalde, Antonio Bonilla, “siempre es grato colaborar con nuestros jóvenes en sus manifestaciones sociales y poner a su disposición los medios necesarios para ello. Por eso cuando se nos solicito muestras instalaciones para su celebración, no dudamos en ponerlas a su disposición, con nuestro deseo de que sea un buen evento y de que nuestros jóvenes lo disfruten”.



Los candidatos seleccionados por casting fotográficos, ya tuvieron un primer contacto con la gala, con la realización de una prueba deportiva en la Piscina Municipal de Vícar, en Las Cabañuelas, que dará puntos extras a sus ganadores, al igual que las puntuaciones de las pruebas multimedia e instagram desarrolladas este semana, tras a la imposición de bandas que tuvo lugar en el pub Burana de la capital almeriense. No obstante, nada hay decidió y será mañana sábado, a partir de las 21,30 horas, cuando sobre el escenario del Teatro Auditorio Ciudad de Vícar, los aspirantes realicen sus pases en ripa de baño, sport y de gala, asi como una prueba de talento. Mientras delibera el jurado, habrá una actuación de baile a cargo de la Academia de Roc´ñio Moreno. La gala será conducida por Antonio Ruano.



Francisca Simone (Miss Vera), Lorena Escobar (Miss El Ejido), Daniela Arroyo (Miss Roquetas de Mar), Denisse Vivienne ( Miss Cabo de Gata), Fiona Cruz (Miss Costa de Almería), Marina Alcántara (Miss Ciudad de Vícar) y Marta Membrives ( Miss Ciudad de Almería) son las aspirantes a coronarse de Miss Provincia de Almeria. Por ese orden saldrán al escenario, para ser examinados por el jurado. Por su parte, Raul Florín (Mister Roquetas de Mar), Niculae George (Mister Vera), Rubén Sánchez (Mister El Ejido), Joaquín Nieto (Mister Ciudad de Almería), Pablo Pastor (Mister Costa de Almería) y Francisco Javier Pérez (Mister Cabo de Gata), serán los aspirantes al título de Mister.



Además estarán en juego los títulos de Dama Almería (valedero para Dama Española) y Caballero Almería (valedero para Caballero de España), asi como otros títulos especiales. El pase a nivel 1 de pandemia, va a propiciar, que el acceso de público al evento no se vea limitado. En venta anticipada de entradas (12 euros) se ha cubierto ya un tercio del aforo, lo que aumentará con quienes acudan a taquilla, (15 euros). Eso si todos los asistentes deberán atenerse al protocolo higiénico sanitario establecido por las autoridades sanitarias. .