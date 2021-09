El Crossfit Se Cita En La Ciudad Deportiva De Vícar Con 120 Atletas De 30 Equipos







La Ciudad Deportiva de Vícar, acoge mañana la primera edición de The Vícar Games, evento de crossfit en el que van a participar un trentena de equipo procedentes de todo Andalucía. La prueba vicaria ha levantado expectación ya que es la primera que se celebra este año en la provincia, donde esta práctica deportiva cuenta cada vez con más practicantes. La situación de pandemia ha impedido a la inmensa mayoría de los 120 atletas participantes tomar contacto con la competición, y de ahí el interés que el evento ha despertado no solo a nivel provincial sino en otras provincias de Andalucía, como Málaga, donde el crossfit está muy arraigado. .



Como señalaba el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, en la presentación del evento “la Villa Europea del Deporte se abre a nuevas experiencias, adaptándose a los nuevos deportes, ayudando a su promoción y ofreciendo al deportista local nuevas disciplinas como el crossfit que está cobrando cada vez mayor auge entre nuestros jóvenes”. Será la primera vez que Vicar acoja un evento de estas características, “que esperamos tenga su continuidad en el tiempo”, señala el alcalde quien anima a los ciudadanos a sumarse a la fiesta.



A las 12,30 horas ya habrá movimiento en la Ciudad Deportiva viaria, según ha señalado el organizador Oscar Lozano, que además será uno de los participantes, Pero no será hasta las 16 horas cuando se inicien las primeras pruebas generales o WODs. Unas pruebas que como es habitual en la competición se guardan en secreto hasta poco antes horas previas al inicio de la competición. Todos los equipos participantes serán mixtos, con al menos una atleta como componente, aunque en algún caso como Hardroq Aventureros, Balboa’s, Toro, Los Sureños, Los Cuatro Gladiadores, o Alas Rotas, lo harán con dos.



En una primera fase todos los equipos deberán buscar su clasificación para la final, a la que solo accederán los seis que alcancen mayor puntuación en la suma de las dos WOD. Ya en la final, donde primaran las pruebas de fuerza, los atletas clasificados pelearán por el título. Serán más de cuatro horas de pruebas para los ganadores de un evento patrocinado por la empresa de semillas Monteplant, con el apoyo del Ayuntamiento de Vícar y una veintena de empresas colaboradoras.



Los treinta equipos inscritos son Defenestrados, Pieles Rojas, Toro, Los Escacharraos, Los Cuatro Gladiadores, Los Vikingos, Los Vengadores, Los Cachorros, Katuri 2.0, La Caja de Carlos, Crosseit 03, Boxfit, Los Sureños, Truchas, Jurelicos, Los Hijos de Ragnar, Por una Cerveza, Antimateria, Caja de Luchador, La Penúltima y Nos Vamos, Balboa´s, Los Imparables, Los Muertos, Alas Rotas, Los Tilingos, Aventureros, Crosshit, Hardroq, Los Globertorpes y Fábrica de Goles.