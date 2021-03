Capital Moción en apoyo al arte urbano en Almería lunes 29 de marzo de 2021 , 19:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Por unanimidad se ha aprobado la moción promovida desde Podemos, para la puesta en valor del arte urbano, como expresión artística y oportunidad turística, propuesta que el concejal de Cultura, Diego Cruz, ha valorado de forma “muy positiva”.



Arte urbano como parte de una cultura que “no nos ha abandonado durante la situación de pandemia, gracias a las nuevas tecnologías y a la acción y colaboración trasversal desarrollada desde el Equipo de Gobierno, apoyada desde la iniciativa de los planes Reactiva20 y Reactiva21”, ha defendido Cruz.



El edil ha explicado que "ya se está trabajando en varios proyectos donde el arte urbano va a estar muy presente. Se trata de trabajar en distintas fachadas de la ciudad en las que no sólo se convertirán en arte, sino que además en cada una de ellas se realizara un taller de trabajo con distintos colectivos y se incluirán temas tan importantes como el autismo, la salud mental o algo tan necesario como trabajar con adolescentes que están en riesgo de exclusión social. Como puede ver, no sólo crearemos arte, no sólo se embellecerán fachadas que ahora pasan desapercibidas, sino que haremos murales que servirán para lanzar mensajes a la sociedad, mensajes muy necesarios más aún en la situación actual que estamos viviendo", ha concluido.

