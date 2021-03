Opinión Mociones traigo Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por miércoles 10 de marzo de 2021 , 20:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Lo que abre la puerta al nuevo autoritarismo, el de los populistas de derechas e izquierdas, no es otra cosa que la desafección de la ciudadanía con la política y los políticos, la degradación de la que debería ser una de las más altas ocupaciones en que alguien pueda desarrollarse. El problema es que, a medida que ese deterioro se produce, y esos populismos van entrando, la podredumbre aumenta su ritmo de propagación porque contagia a mayor velocidad y mancha cada vez más, y también es más difícil recuperar la salud de ese cuerpo, porque ni mutilándolo se logra. Desde que se recobró la democracia allá por 1978, existía la consigna no escrita de que gobernara la lista más votada, con pactos, sí, pero a nadie se le ocurría que fuera sensato que el segundo en las preferencias electorales, obtuviera la Presidencia. Bueno, esa norma se tiró a la papelera, y con ella otra no menos importante, y es que, a pesar de para presidir el Gobierno de España no hay que ser diputado electo, siempre se había entendido que la ciudadanía elige un partido con un candidato, y que sería un fraude poner al final de presidente a alguien que no es diputado, pero eso, también dejó ser norma. Ese deterioro no para, y así, tenemos un Gobierno cuyo presidente miente de modo constante sin que eso le cueste demoscópicamente, y no hace falta recordar cuando Pedro Sánchez decía que jamás de los jamases pactaría no ya con Unidas Podemos, sino con Pablo Iglesias en concreto, y ahí les tienen. Y de Iglesias y sus contradicciones hay tanto en la hemeroteca que aburre. Es por todo eso que cuando se anuncian mociones de censura y adelantos electorales, en Murcia, en Madrid o en Castilla-León, si hay algo claro es que no responden a las necesidades de la ciudadanía, sino de los políticos y su cortoplacismo. Todos quieren llegar a las elecciones próximas en las mejores condiciones, parece que aquí Ciudadanos con Inés Arrimadas al frente, ha optado por el “virgencita, virgencita, que me quede como estoy”. Las encuestas coinciden en la pérdida de apoyo electoral a Ciudadanos, y Arrimadas parece querer parar esa sangría dando un cambio de timón, sin advertir que en tiempos de tribulación, no han de hacerse mudanzas. Y lo mismo vale para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Las explicaciones de Arrimadas para la moción de censura en Murcia son increíbles, es decir, que no hay quién se las crea, que habrá motivos, pero desde luego no son los expresados por ella, que ha decidido repartirse los cromos para buscar protagonismo logrando una alcaldía tan importante como la de la capital, aunque para eso entregue la región a la izquierda. Cabeza de ratón antes que cola de león, tal vez. Y en Madrid, Ayuso comete un error por querer ser la más lista de la clase sin serlo. Anuncia de palabra un adelanto electoral antes de que por escrito se haya registrado una moción de censura, y lo hace arremetiendo contra su socio de Ciudadanos, a quien acusa de desleal, pero lo cierto es que si los servicios jurídicos de la Asamblea entienden que –al menos el tenor literal de la Ley- la moción está registrada antes de que esté publicada la convocatoria electoral, la primera invalida la segunda, y por tanto tendría debate, y tras lo dicho sobre Ignacio Aguado, es incuestionable que éste no va a oponerse la moción de censura, y la pizpireta presidenta tendrá que marcharse… a lo mejor para volver victoriosa tras las próximas elecciones autonómicas. Las razones de Ayuso, con cosas tales como quiere así impedir el adoctrinamiento en los colegios, pues tampoco suena muy allá, y es no sé por qué las cosas que dice Vox no son adoctrinamiento. No sé por qué es adoctrinamiento decir en un colegio que el amor entre las personas y la sexualidad, pueden ser diversos, pero no es adoctrinamiento decir que el amor y la sexualidad solo es válida entre un hombre y una mujer, y que solo esa unión es digna de llamarse matrimonio ¿por qué eso no es adoctrinar? El ejemplo de lo que es Vox lo vivimos en Andalucía, que piden un adelanto electoral después de haber apoyado los presupuestos de PP y Ciudadanos varias veces ¿por qué? Pues sencillamente porque calculan que electoralmente a ellos les viene bien a pesar de ser una formación política que se distingue por su deslealtad institucional, pese a lo cual, son quienes más rebañan del dinero público. Son los más faltones en sus intervenciones –con diferencia-, y capaces de inventar problemas donde no los hay para proponer soluciones peregrinas. A lo primero que aludió el presidente del Gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, en la comparecencia que tuvo junto a su vicepresidente, Juan Marín, para dejar claro que seguirá la coalición, es al nerviosismo en sectores como el económico, o al hecho de que estamos en una situación crítica por el coronavirus… ahora toca trabajar, ya vendrán las estrategias cuando toquen. Las escusas de unos y otros son igual de pobres, porque al final de lo que se trata de pura estrategia electoral, de seguir ahondando en el deterioro de las instituciones, y así, seguir abriendo más puertas para que los populistas arrasen con todo al grito de “¡no nos representan!” o “todo por España”, dos eslóganes que sirven para justificar cualquier barbaridad. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Rafael M. Martos
Editor de Noticias de Almería
Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia" y de "Más allá del cementerio azul".