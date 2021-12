Capital Moda, salud, gastronomía y motor se citan en la III Exposición ‘Toyo Ferial’ miércoles 15 de diciembre de 2021 , 18:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Palacio de Congresos acogerá el gran evento multisectorial con una amplia representación de empresas almerienses Gastronomía, hogar, motor, moda, regalos, inmobiliaria, formación, salud y deporte se darán cita del 17 al 19 de diciembre en el Palacio de Congresos de El Toyo. Será un gran evento multisectorial con la participación de numerosas empresas que podrán ofrecer sus productos a los miles de almerienses y visitantes que acudirán al encuentro. El concejal de Promoción, Carlos Sánchez, junto al representante de Premium Eventos, Carlos Román, ha presentado la iniciativa que se pondrá en marcha este mismo viernes. Carlos Sánchez ha asegurado que “es una actividad que ha ido creciendo año tras año y que convierte a la capital en el epicentro del eje comercial durante un fin de semana bastante intenso“. También ha puesto en valor el horario continuado “para facilitar las compras de los clientes” y ha afirmado que “estamos encantados por poder acoger este tipo de eventos”. Por su parte, Carlos Román ha explicado que “vamos a tener mucha zona exterior y al aire libre con 3.000 metros dedicados al motor y la participación de casas oficiales“. Asimismo, ha subrayado la importancia de los sorteos “para gastar entre las empresas participantes y el protocolo de seguridad para disfrutar con todas las garantías”. De este modo, la feria llega a su tercera edición. “El pasado año 2020 pudimos celebrarla porque la hicimos en marzo. Nos libramos por horas porque prácticamente concluyendo la misma comenzó la pandemia”, ha recordado su gerente. En ella habrá espacio también para la telefonía, la formación, la belleza o las empresas de patinetes eléctricos, uno de los productos estrella del mercado en la actualidad. Otro dato a tener en cuenta es que un 70% de las más de 100 empresas que participan en la misma son de la provincia. El resto provienen de la comunidad autónoma e incluso de otros puntos del territorio nacional. El principal objetivo es fomentar el comercio de la provincia de Almería especialmente en este momento del año en el que se producen más compras. El horario de este viernes, 17 de diciembre, será de 11 a 21 horas de forma ininterrumpidamente. De la misma forma, el recinto abrirá sus puertas el sábado a las 10 y se mantendrá abierto hasta las 22 horas, mientras que el horario del domingo 19 de diciembre será de 10 a 21 horas. La entrada será totalmente gratuita. Sorteos Para fomentar la asistencia de público y aprovechando estas fechas navideñas, la empresa organizadora de la Feria va a repartir hasta 4.000 euros en premios a través de distintos cheques regalos y otros tantos sorteos. A los primeros 70 asistentes del viernes, obtendrán 500 euros entre todos ellos para gastar en la Feria. Además, los diez primeros recibirán un muñeco de Navidad. Gastronomía Además de los expositores gastronómicos que se van a instalar en esta Feria, la organización ha contratado al cátering de la empresa Roypa para que sirva sus platos a todos los almerienses y visitantes que deseen almorzar o cenar en este Palacio de El Toyo. Para ello se instalarán unos salones en los que poder degustar su suculento menú. Por último, los pequeños de la casa podrán disfrutar este año dentro de su sala de 300 metros destinada pare juegos y recreativos. Hay que recordar que se cumplirá con las medidas de seguridad como la toma de temperatura, el uso obligatorio de mascarilla y dispensadores con geles hidroalcohólicos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

