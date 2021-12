Capital El Ayuntamiento dobla el número de pascueros y reparte 8.000 entre los almerienses miércoles 15 de diciembre de 2021 , 18:02h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala Margarita Cobos participa en el reparto, que continuará estos días y que ha calificado de “una bonita tradición para la que este año hemos duplicado el número de plantas” En poco más de una hora se han repartido los más de 2.000 pascueros previstos en la puerta del Mercado Central, una entrega que se ha llevado a cabo simultáneamente en otros barrios de la capital en una iniciativa, un año más, del Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, convertida en un reclamo que congrega cada año a cientos de personas en torno a este acto. En esta ocasión, el reparto, para el que se ha doblado ampliamente el número de plantas, de 3.300 en 2019 a 8.000, se extenderá también a otros barrios de la capital y llegará a comerciantes, hosteleros y asociaciones vecinales. “Después de un año en blanco por la pandemia, este año retomamos esta bonita tradición de repartir pascueros entre los almerienses. Además, lo hacemos con mucha más cantidad para llegar a más personas y a todos los barrios, sobre todo aquellos que están más alejados”, ha explicado la concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, quien personalmente se ha encargado del reparto de los pascueros en la puerta del Mercado Central, acompañada de trabajadores del servicio de parques y jardines. “En estas fechas tan especiales queremos tener un pequeño detalle con los ciudadanos que, como se puede ver hoy aquí, responden multitudinariamente”, ha remarcado Cobos, quien ha aprovechado el acto para desear “a todos los almerienses una Feliz Navidad, junto a sus familiares y seres queridos”. Además, tal y como ha recordado, cada uno de los pascueros va acompañado de la felicitación que ha resultado ganadora en el Concurso Infantil de Navidad organizado por el área. Asimismo, todos los dibujos de los niños que que han participado participantes están expuestos en las diferentes casetas del Mercado de Navidad. El reparto continúa La entrega de esta flor de pascua se ha iniciado este miércoles en el Mercado de Los Ángeles, con un millar de pascueros, y en los comercios del barrio y ha continuado en la puerta del Mercado Central. Esta tarde serán las tiendas de Nueva Andalucía los que reciban la visita de los pascueros municipales. Mañana jueves el reparto se centrará en los vecinos de La Cañada, a partir de las 10.00 horas, y El Alquián, a las 11.00 horas, así como en los comercios de ambos barrios, y por la tarde serán los comerciantes de El Quemadero, Altamira, Avenida de la Estación y Oliveros los que recibirán los pascueros que engalanen sus establecimientos, pero también los de El Zapillo, Los Molinos, Regiones y Las Chocillas. Y el viernes, desde las 10.00 horas, será el turno de los vecinos y comercios de Venta Gaspar, San Vicente y Loma Cabrera, mientras que por la tarde los pascueros llegarán a los comercios de Cortijo Grande, Retamar, Cabo de Gata, Almadraba y La Fabriquilla. Margarita Cobos ha afirmado que “después de que el año pasado no pudiéramos realizar el tradicional reparto por la pandemia, éste lo hemos querido hacer doblando ampliamente el número de pascueros para que nadie se quede sin su maceta” y ha destacado la importancia de acudir con mascarilla y guardando la distancia: “Es fundamental que guardemos las medidas de seguridad y evitemos las aglomeraciones, que respetemos a los demás y seamos prudentes y responsables”, ha indicado. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

